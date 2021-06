Atropellan a mujer de 65 años en el Centro de Torreón

Rafitta

Si bien es cierto eso de los cafres al volante.. los peatones se atraviezan literalmente a los vehiculos, se cruzan a media calle, no respetan el semaforo, corren como niños para ganarle el paso incluso hasta las pesadas unidades que hacen mas derrape al frenar, tanto conductores como peatones no tenemos cultura vial, vemos un carro que viene a 10 metros, con su luz verde y preferencia, y corremos para ganarle el paso, no son burros ni vacas son autos que pueden causar lesiones a los temerarios desafiantes

