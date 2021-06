Ya se investiga a Raúl Araiza tras escándalo con el PVEM

Raúl Araiza se expresó tranquilo ante el escándalo que vive el Partido Verde Ecologista (PVEM) y una larga lista de famosos que lo promocionaron en plena veda electoral.

"No sé, la verdad. En realidad, yo no tengo por qué, este, sentirme mal o algo así, claro, pues estoy de acuerdo en que es en un día equivocado ¿no? Y bueno, yo no alcancé a analizar eso tampoco".

Araiza confirmó que ya fue notificado por parte de las autoridades para acudir a dar su declaración sobre lo ocurrido el pasado 5 de junio del año presente. "Te notifican, bien hecho las autoridades, claro, y hay que responder", externó.