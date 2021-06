Avanza en Torreón vacunación en sector empresarial

La vacunación en el sector empresarial avanza de forma muy positiva y ha sido mínimo el porcentaje de trabajadores que no han accedido a esta protección, entre 1 y 2%, sin embargo, se estima que ello no afectará para alcanzar la "inmunidad de rebaño".

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que el miércoles se vacunó a más de dos mil personas en el Coliseo Centenario, el jueves tocó en el Parque de Innovación Tecnológica de Torreón (PITT), en Mieleras, este viernes en el Parque Las Américas y el sábado en el Coliseo nuevamente, para atender a los "rezagados", pues hay empresas que han enviado a un alto porcentaje de su plantilla laboral y no se puede quedar sin gente, por lo que esa comisión se inoculará el sábado.

Señaló que se ha apoyado la vacunación, por parte del sector empresarial, porque esto blinda a las industrias contra la pandemia por COVID-19, sin embargo, reconoció que hay personas que no se quieren aplicar la vacuna.

"Sí hay gente que no se quiere vacunar, está en su libre derecho, cada quien es libre de tomar esa decisión, de vacunarse o no, pero es muy poca, andamos alrededor del 2 por ciento, 1 por ciento, pero lo que marca la Organización Mundial de la Salud es que arriba del 70% se toma como inmunidad de rebaño, que es a lo que estamos aspirando, que la cantidad de gente que no se vacune sea tan poquita que no incida de ninguna manera en los números para alcanzar esta inmunidad de rebaño, pero aún nos falta mucho por avanzar en la vacunación", expresó.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón, dijo que este organismo se sumó también a la vacunación, por lo que se ha agilizado considerablemente la aplicación de dosis para los trabajadores.

Se acondicionó el auditorio en sus instalaciones, en el Centro de la ciudad, para recibir a miles de personas con edades de 40 años y más que acudieron a recibir la primera dosis de Pfizer.

Por su parte, José Luis Hotema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), dijo que la meta es aplicar a alrededor de 6 mil vacunas a los trabajadores y sus familias, en lo que corresponde a empresas asociadas al Clúster Automotriz, cuya sede para la distribución de dosis fue la compañía BorgWarner, en el oriente de la ciudad.

"Queremos que esto fluya más rápido, que la gente no esté tanto tiempo esperando en el Sol, que sea ágil", expresó, "se está transportando a los trabajadores en camiones de personal a las sedes y sin importar la letra de su apellido".

Inoculación

En aumento: *Reporta el sector empresarial un incremento en la aplicación de vacunas, al existir un mayor número de trabajadores de 40 años y más. *Se han habilitado distintos puntos para recibir las dosis, de acuerdo a la ubicación de las empresas. *Mejoró la logística.