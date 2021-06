Cumplen pesaje Guarneros y Frank

l mexicano Hugo "Verdugo" Guarneros y el británico Tommy "Super" Frank, cumplieron con la ceremonia de pesaje oficial, dejando todo listo para lo que será la primera defensa del azteca del Campeonato Intercontinental de peso Mosca de la Federación Internacional de Boxeo (IBF, por sus siglas en inglés).

La pelea será este viernes en la Sheffield Arena Car Park. Durante el acto protocolario, con un reducido número de asistentes y bajo los protocolos sanitarios establecidos en el Reino Unido, ambos pugilistas se dieron cita para cumplir en la báscula sin mayor problema.

Guarneros (18-4-2, 9 KO's) como actual monarca dio un peso de 112.8 libras, mientras que el retador inglés Frank (13-1, 3 KO's) registró 112.4 libras.

"Todo salió muy bien, por lo que nos percatamos todo el equipo, tanto Miguel (Ortiz), como yo y otras personas que se me acercaron, me comentaron que el muchacho viene mal, psicológicamente tiene mucha presión, y la presión la verdad no es para mí, yo estoy muy tranquilo, muy sereno", señaló Hugo, que solo espera la hora de la pelea.

Para el representante mexicano, esta será la tercera ocasión que combata fuera del territorio mexicano, las dos anteriores también fueron en el Reino Unido.

El 14 de septiembre del 2019 en Bethnal Green cayó ante el local Sunny Edwards en su intento de conquistar los títulos Intercontinentales de peso Mosca IBF y WBO por decisión unánime, mientras que el pasado 11 de diciembre del 2020 dio cuenta de Tommy Frank a quien le arrebató el invicto y el título que defiende este viernes.