Alexa, hija de Héctor Parra, cuenta su verdad

Alexa, hija de Ginny Hoffman y Héctor Parra rompió el silencio y habló de la denuncia interpuesta a su progenitor por abuso sexual y corrupción de menores, luego de iniciar el miércoles la primera audiencia entre ambas partes para ver si el actor es vinculado a proceso.

Durante la conferencia de prensa, narró que fue desde los 6 y hasta los 14 años que comenzó el abuso.

"Empezó desde los seis años y pues son muchas cosas, no puedo dar los detalles, yo sí me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, decía 'no pues es mi papá', y ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta que lo que me incomodaba sí tenía sentido", dijo la joven de 19 años tomada de la mano de su madre y de una de sus abogadas.

Alexa aclaró que fue ella quien buscó al político Sergio Mayer para apoyar su caso y sus abogadas negaron rotundamente que haya tráfico de influencias o irregularidades en el proceso, como quieren hacer ver los abogados de la parte acusada.

"Quiero aclarar que yo lo busqué a él, yo vi que estaba en la tele defendiendo un caso y yo le pedí a mi mamá que me pasara el número, me lo pasó y yo fui quien le mandó a Sergio el mensaje, yo fui quien le pidió ayuda", dijo Alexa.

Alexa Parra asegura que cuando estaba cerca de su padre Héctor Parra se sentía incómoda.

Una de sus abogadas, Olivia Rubio, negó rotundamente que hubiera tráfico de influencias, y explicó que este caso se está trabajando desde hace diez meses y es pro bono.

"No ha habido ningún tipo de tráfico de influencias y la relación que tenemos con el señor Mayer es que hemos llevado durante muchos años muchos casos, es amigos de Sergio Ramírez y hemos llevado casos pro bono. No estamos cobrando, hemos llevado muchos casos, recordarán una saxofonista que fue rociada con ácido en Oaxaca".

"El mundo entero se me ha venido encima y en contra", dice en conferencia Ginny Hoffman sobre el problema legal que enfrenta con su expareja Héctor Parra, acusado de abusar sexualmente de su hija Alexa

En cuanto a los cuestionamientos de Daniela, su media hermana, sobre lo que le pasó con su padre y del apoyo que recibe del aún diputado y presidente de la comisión de cultura y cinematografía, Alexa le mandó un mensaje a quien aseguró amar con todo su corazón.

"No estoy luchando por la verdad de mi hermana, que amo con todo mi corazón, estoy luchando por mi verdad y lo voy a demostrar", comentó.