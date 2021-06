Autorizan regreso de Alcoholímetro en Torreón

El titular de la dirección de Tránsito y Vialidad, Alejandro Gutiérrez, informó ayer jueves que finalmente se retomarán los filtros fijos dentro del Operativo Alcoholímetro, además de que se aumentará la vigilancia de patrullas en las diversas rúas del municipio como parte de la nueva estrategia de prevención de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol.

Fue después del mediodía de ayer que el funcionario concluyó una reunión de trabajo con el responsable del Consejo Consultivo de Vialidad, Avelino Pérez, con quien acordó los detalles de la nueva estrategia para ser implementada tentativamente desde este fin de semana, únicamente a la espera de la aprobación general de la Secretaría del Ayuntamiento, del alcalde Jorge Zermeño y su posterior aplicación operativa.

"Ahorita se acaba de ir hace unos momentos el doctor Avelino Pérez, tuvimos aquí una conversación, creo yo que llegamos a un buen acuerdo de que se mezclaran, que se complementaran las dos acciones, tanto la sobrevigilancia como los filtros fijos; estuvo de acuerdo. Vamos a hablar con el secretario del Ayuntamiento, el licenciado Sergio Lara, y con el alcalde Jorge Zermeño, para que dé la luz verde y empezar a preparar ese tipo de operativos… Va a haber de los dos, la sobrevigilancia y filtros formales", expuso.

Gutiérrez advirtió que en cualquier caso no habrá la mínima tolerancia para quienes insistan en manejar habiendo consumido cualquier cantidad de alcohol, por lo que pidió a los conductores tener responsabilidad y evitarse cualquier sanción, manejando con respeto por todos los reglamentos, con precaución y con "sentido común".

"Es la civilidad… Abusamos de quejarnos de los elementos cuando los que están causando y están haciendo un delito, porque es un delito manejar en estado de ebriedad, son los ciudadanos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y, claro, si se nos dice que estamos cazando, lo acepto; no me gusta el término, pero lo acepto, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que las personas anden manejando en estado de ebriedad", manifestó.

NUEVO LLAMADO AL SENTIDO COMÚN

El funcionario precisó que la ubicación de los filtros será por tiempos breves, con movimiento constante y en las vialidades de mayor circulación, de forma que en redes sociales se tenga una mayor complicación para reportar sus ubicaciones. Llamó a los propios usuarios de páginas de Facebook y en Twitter para que no hagan difusión de esa información, toda vez que puede significar la diferencia entre una simple sanción económica o una tragedia familiar.

Cabe recordar que en lo que va del mes se han registrado unos 14 accidentes aparatosos, con personas fallecidas, lesionadas y daños de miles de pesos, todos relacionados con el consumo de alcohol. En algunos casos incluso se trataba de percances entre semana y en áreas sin mayor tráfico.

