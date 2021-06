'María' la empodera

A lo largo de su carrera ha hecho varios personajes, pero el que hoy en día realiza es el que más feliz la hace, ya que busca dejar un mensaje de empoderamiento femenino con sus acciones.

María León se encuentra feliz de poder meterse en los zapatos de "María", la protagonista del musical Hoy no me puedo levantar, inspirado en el legado de Mecano, ya que es una mujer fuerte que lidia con el machismo y busca un sueño artístico.

"'María' siempre ha sido un personaje que me aventura, que me reta y ahora que la estoy encarnando de nuevo es un doble reto. Ella está bordada desde un lugar más poderoso, no solo porque así se creó y no es que no nos hayamos dado cuenta antes, si no que hoy en día el empoderamiento femenino y la búsqueda de equidad están a la orden del día y eso le ha dado un impulso al personaje".

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, la exintegrante de Playa Limbo reveló que "María" está basada en Penélope Cruz y su etapa dentro de la época más fuerte de Pedro Almodóvar.

"Cuando se ideó el personaje, se pensó que fuera una mujer de carácter, pero hoy en día (en la más reciente temporada) lo es mucho más. Vemos cómo dirige un bar y la manera en la que se enamora de un hombre machista como lo es 'Mario' (Yahir), cuyo deseo hacia él la lleva a caer en las garras del amor", contó.

Vía telefónica, León anunció que este 19 de junio a las 20:00 horas Hoy no me puedo levantar se presentará vía "streaming" para que todo el país y otras naciones vean el musical.

"Estoy contenta. Hace un mes volvimos a presentar la obra de manera presencial y ahora la llevamos a la red. Grabamos la función hace unos días y les puedo decir que nunca me había tocado una experiencia como esa. Los productores se volaron la barda con la tecnología que emplearon", relató.

Bastante entusiasmada, la oriunda de Guadalajara comentó que se trata de una gran oportunidad para las personas que no son de Ciudad de México y de esta manera vean el montaje.

"Debido a la producción tan grande, a algunas ciudades no se podía ir porque se necesitan recintos muy espaciosos y grandes en los que se pueda instalar todo lo que se tiene que llevar para que luzca la escenografía".

DUPLA CON YAHIR

Sobre la mancuerna que lleva a cabo con Yahir, en la puesta en escena, León opinó que la disfruta al máximo, ya que el exacadémico es su gran amigo.

"Somos cuates desde hace 15 años. Nos contamos las penas amorosas, hemos ido de gira en distintas ocasiones. Hay una complicidad de muchos años de amistad y ahora compartir emociones en el escenario ha sido genial".

Por otro lado, la artista dijo que agradece a la vida la oportunidad que le dio al coincidir varias veces con Ana Torroja, vocalista del extinto grupo Mecano.

"Cantar con ella ha sido un honor. Es una mujer grande en el aspecto profesional y personal, tiene una gran humildad y una generosidad de compartir su grandeza con personas como yo y aparte de todo mantenemos una linda amistad.

"Ella siempre ha luchado por la equidad, no solo en la música sino también de género; cuando anuncié en mi redes que iba a volver a Hoy no me puedo levantar Ana fue de las primeras en felicitarme".

Desde la comodidad de su hogar, María reveló cuál es la canción del trío español que ha marcado su vida.

"Sin duda, Un año más. La canto con mis compañeros en el musical y nos cuesta mucho entonarla juntos sin derramar una lágrima. Creo que tiene frases tan importantes que después de lo que hemos vivido por la pandemia adquirieron una relevancia mayor, como 'Y a ver si espabilamos los que estamos vivos y en el año que viene nos reímos'; hoy más que nunca hemos aprendido a valorar la vida".

En cuanto a sus planes en la música, María León compartió que tiene bastantes, pero por ahora no los puede desvelar.

"Vienen bastantes proyectos. Ya tengo listo un sencillo para sacar no sé si en julio, agosto o septiembre. Se han ido cerrando varias colaboraciones; pronto les estaré informando con quiénes estaré trabajando".

Antes de terminar la llamada, María sostuvo que con la reactivación de algunos eventos presenciales ve "una luz al final del camino en esta pandemia".

"Yo ya estaba bien desesperada ante la contingencia, ya no hallaba cómo conectar con mi público. Ya estoy lista para regresar con todo. Vamos a seguir con Hoy no me puedo levantar hasta julio en Ciudad de México y luego saldremos de gira", puntualizó.

Elenco

Algunos de los actores que están en Hoy no me puedo levantar son: María León Yahir Jesús Zavala Rogelio Suárez Alma Cero