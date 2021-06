Cody Simpson, de estrella pop a buscar un lugar en Juegos Olímpicos

El cantante australiano, Cody Simpson, ha hecho una pausa en su carrera como cantante para cumplir otro sueño profesional, ahora en la natación para representar a su país en los Juegos Olímpicos.

La estrella de 24 años espera competir con 'los mejores', y es que según confesó en sus redes sociales, lleva mucho tiempo entrenando para estar al nivel de otros atletas, logrando completar 100 metros de estilo libre.

“¡Qué experiencia corriendo en mis primeras pruebas olímpicas australianas! ¡Llegar a una final era nuestro objetivo este año y lo hicimos! Llegar mucho más lejos de lo que esperaba este año y competir con los mejores del país ya es un privilegio. ¡¡¡Tan emocionado de volver a entrenar !!!”, dijo.

Aunque no logró clasificar en este primer reto , si consiguió superar su marca personal con 50.5 segundos de su tiempo anterior.

Lo anterior le llevó a ocupar el puesto 23 de entre los 92 atletas que compiten en las eliminatorias.

La carrera musical de Cody inició en 2010, cuando lanzó su sencillo “iYiYi”, con gran éxito internacional, siendo una de las principales estrellas adolescentes de su momento.

Tras separarse de su discográfica Atlantic Records, se ha mantenido como un artista independiente.

Además ha tenido apariciones en diferentes programas como The Masked Singer y Dancing with the Stars