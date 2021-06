Piden que Sergio Mayer quede fuera del caso de Héctor Parra

Este miércoles se realizó la primera audiencia entre el actor Héctor Parra y su hija Alexa, luego de que fuera detenido este 15 de junio por elementos de la Policía de Investigación (PDI), acusado de dos delitos en contra de su hija.

"Los delitos son corrupción de menores y abuso sexual. Ninguno de los dos tiene fundamento", dijo el abogado en medio de la audiencia.

La detención ocurrió en la colonia General Anaya, en la Ciudad de México, y este miércoles, el abogado de Parra, José Luis Guerrero Mendoza, comentó que este día se determinará si el actor puede salir en libertad condicional, pero que en caso de que no saliera este mismo miércoles, sería dentro del término de 144 horas.

Enfatizó que en esta audiencia inicial Alexa no atestiguará, pero sí cuestionó fuertemente la realización de un dictamen particular que favorece a Alexa, que es posterior al realizado desde la Procuraduría y que favorece a su padre, así como otras anomalías y hasta posible tráfico influencias en el caso.

Piden que Sergio Mayer salga del caso

Es sabido que Sergio Mayer está apoyando a Alexa y a su madre Ginny Hoffman en este proceso, sin embargo, el legista comentó que ya se hizo la petición al juez para que el diputado salga, ya que no tiene ningún interés, ya sea jurídico o familiar en el caso.

"Yo pido que salga cualquiera que no tenga un interés que no sea el de la justicia, y no puede alguien ponerse a abogar sin conocimiento de la causa porque la afectación no sólo es para Héctor, hay otra hija también. Va a tener que comparecer Daniela para poder esclarecer la situación", explicó.

Expresó que su cliente se encuentra preocupado y molesto ante tal suceso y recordó que Parra nunca huyó de la justicia.

"Hay que recordar una cosa, Héctor estuvo buscando a la autoridad, acudió 4 veces a la Fiscalía, promovió un amparo para poder tener conocimiento de estos hechos".

Este martes, Ginny Hoffman emitió un comunicado en el que dijo que no podía hablar todavía con los medios por lo grave de la situación, pero agradeció el apoyo de Sergio Mayer.

Daniela Parra pide a Mayer que salga del caso

Daniela Parra, hija mayor del actor, estuvo en la Fiscalía en apoyo a su padre y pidió al aún presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México, Sergio Mayer, que salga del caso, ya que no tiene nada que ver con este asunto que lamentablemente se hizo público y sin pruebas.

"Habló conmigo (Mayer) y me dijo que dejara que las autoridades hicieran su trabajo, pero yo lo mismo le pido, que no se meta en esto y que deje que las autoridades hagan su trabajo", expresó.

Ante la posibilidad de hablar con Alexa su hermana, Daniela comentó que no ha podido acercarse, ya que la bloqueó de todas las formas de comunicación, sin embargo, mandó un mensaje a la hija de Hoffman para poder hablar.