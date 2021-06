Jermall Charlo en óptimas condiciones para enfrentar a Montiel

El mexicano Juan Macías Montiel afrontará al desafío de su vida cuando se enfrente al Campeón Mundial Medio del WBC Jermall Charlo, durante una velada que celebrará el sábado en el Día de Juneteenth en el Toyota Center de Houston, Texas.

En la semifinal, el contendiente en franco ascenso de peso Ligero, el mexicano Isaac Cruz, se medirá a su compatriota y excampeón mundial, Francisco "Bandido" Vargas en un combate a 10 rounds.

El excampeón mundial Ángelo Leo, también regresa al ring para enfrentar al contendiente azteca Aaron Alameda en peso Supergallo.

Jermall participó de una sesión de entrenamiento abierto a la prensa, mostrando que se encuentra en óptimas condiciones para defender su del título verde y oro contra el potente boxeador mexicano Juan Macías Montiel.

Esto es lo que comentó el entrenador del campeón, Ronnie Shields al término del entrenamiento: “Jermall siempre está enfocado. Eso es algo que no me preocupa. Él sabe que cada pelea es importante y no subestima a nadie, quiere hacer historia".

“Mi expectativa es que Jermall saldrá a darlo todo y hacer lo que vinimos entrenando de acuerdo con nuestra estrategia. Si la seguimos al pie de la letra, haremos historia nuevamente”.