Avanza vacunación antiCOVID en sector empresarial de Torreón

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que ayer se vacunó a más de dos mil personas en el coliseo, hoy tocó en el Parque de Innovación Tecnológica de Torreón (PITT), en Mieleras, mañana en el Parque Las Américas y el sábado en el Coliseo nuevamente, para atender a los "rezagados", pues hay empresas que han enviado a un alto porcentaje de su plantilla laboral y no se puede quedar sin gente, por lo que esa comisión se inoculará el sábado.

Señaló que se ha apoyado la vacunación, por parte del sector empresarial, porque esto blinda a las industrias contra la pandemia por COVID-19, sin embargo, reconoció que hay personas que no se quieren aplicar la vacuna.

"Sí hay gente que no se quiere vacunar, está en su libre derecho, cada quien es libre de tomar esa decisión, de vacunarse o no, pero es muy poca, andamos alrededor del 2 por ciento, 1 por ciento, pero lo que marca la Organización Mundial de la Salud es que arriba del 70% se toma como inmunidad de rebaño, que es a lo que estamos aspirando, que la cantidad de gente que no se vacune sea tan poquita que no incida de ninguna manera en los números para alcanzar esta inmunidad de rebaño, pero aún nos falta mucho por avanzar en la vacunación", expresó.