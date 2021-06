Tildan de 'falsa' a Bárbara de Regil por dedicar carta a Aries Terrón

Luego de varias semanas de polémica entre Bárbara de Regil y el nutriólogo Aries Terrón, quien la denunció por presunta censura luego de criticar a su marca de proteína, la influencer y actriz 'dio la cara'.

La madrugada de este jueves, Bárbara publicó en sus redes sociales un video de 10 minutos para desahogarse sobre todos los problemas que ha tenido a raíz de las acusaciones del nutriólogo, quien aseguró que sus 'altas influencias' lo estaban bloqueando y lo obligaron a cerrar todas sus redes sociales.

"Justo, mi vida se convirtió en tener que estar viviendo con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad y tener que hacer todo con pinzas, pues ya siento que respirar es equivocarme y ser juzgada. Cuando entré a las redes lo hice con la intención de motivar", relató.

Con lágrimas en los ojos, Bárbara expresó lo triste que es el linchamiento en las redes, pues en ellas es libre el juzgar y el 'cancelar' a los que cometen algún error.

"Empecé a vivir la difamación, el odio en algunos, las amenazas en otros y entendí que ese es el juego de las redes... pero estos ´ últimos días han sido terribles pues vivo un constante ataque que acepto, ya me afectó, siento un desequilibrio emocional y acepto que ya afectó mi felicidad, en especial hoy, por la supuesta amenaza que hice a un nutriologo que no tengo el gusto de conocer", declaró antes de dedicarle una carta a Aries.

En su video, también exhibió una parte de las declaraciones de Aries, quien le dijo p*ndeja cuando comenzó a analizar su proteína y la señaló por solo ser famosa y actriz, declaró.

"¿Sabes que es verdaderamente relevante para mí, Aries?, la opinión de la Cofepris, la opinión de la FDA", agregó mostrando a la cámara los permisos que tiene de las autoridades para poder comercializar su producto.

Negó las acusaciones de acoso y amenazas presuntamente hechas al blogger, señalándole de ser él quien la ataca y trata de difamar con el fin de ser famoso y conseguir seguidores.

"Qué mala actriz es", "Todo un libreto lo que tenía escrito por que según ella es algo que estaba pasando a esa hora y ya tenía hasta las fotos de los permisos mostrando pues así no se le puede creer", "Que no utilice el género para crear empatía , no tiene nada que ver [email protected] mujer u hombre , claramente estuvo hostigando al nutriólogo , y quiso amedrentarlo y al que le iban o cerraron sus cuentas es a él", "No le creo nada a esa mujer más bien salió a hablar por que la gente se está dando cuenta de lo que es y está perdiendo", declararon.