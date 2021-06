El Día del Padre en México se celebrará con gastos menores a los mil 200 pesos

El festejo del domingo por el Día del Padre puede significar un costo para las familias mexicanas de entre mil a 3 mil 500 pesos si se considera el regalo, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Aunque el gasto será menor si cada miembro de la familia aporta un platillo y si cada invitado absorbe en partes proporcionales el costo de la comida, dijo el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera.

Por ejemplo, si se consideran los ingredientes para preparar hamburguesas son mil 68 pesos; si se suman las bebidas, pastel y un regalo que puede ser una corbata, botella, zapatos o loción, el costo será de 3 mil pesos.

Si se opta por una carne asada, el gasto será de mil 200 pesos, más mil 100 de bebidas y pastel serán otros mil 100 más mil 200 de unos tenis, el gasto alcanzará los 3 mil 500.

Esto considera el festejo de 10 invitados, lo que significa que el gasto puede ser compartido y cada persona podrá poner 350 pesos.

"La mejor manera de festejar siempre será en familia, la más cómoda, económica y segura siempre será en casa. Las celebraciones de 'traje' es el formato que más fortalece la convivencia familiar. El hogar paterno ofrece los alimentos; los invitados, las chelas, refrescos, hielos y pastel con velitas, sin olvidar los regalitos", expuso Rivera.

Comentó que durante el festejo no debe olvidarse que si bien bajó el número de contagios, muertes y hospitalizaciones "no significa que hayamos vencido a la pandemia. No debemos perder de vista que en este momento hay 2 millones de contagios, que rebasamos las 230 mil muertes y, gota a gota, todos los días sigue habiendo más y más".