Comparan a Ninel Conde con 'Ayuwoki' por aspecto de su rostro

Ninel Conde está dando de qué hablar nuevamente por la apariencia de su rostro, hace unos días estuvo de invitada en el programa Hoy y una fotografía desató la polémica.

La instantánea, donde aparece la cantante de 44 años junto Patricia Manterola y las conductora Andrea Legarreta y Anette Michel, desató una ola de críticas y memes entorno a la extraña apariencia de Ninel.

La "Bombón asesino" asistió al programa de Televisa para hablar del espectáculo "Sie7e" que arranca mañana en el Pepsi Center, y con el que buscan reinventar los pecados capitales a través de la fusión del teatro, el cabaret y la música.

Pero sin duda, su rostro llamó la atención de varios cibernautas que esta mañana de jueves colocaron su nombre en "trending topic".Y aunque algunos defendieron a Ninel alegando que sólo se trató de un desatinado maquillaje, otros se lanzaron de nueva cuenta en su contra, y señalaron que de las cuatro que aparecen en la fotografía, Anette Michel es la que mejor luce a pesar de ser cinco años mayor que Conde.

"Ninel Conde”: Por comentarios sobre su rostro en esta foto. pic.twitter.com/bFdfR1Srkh — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 17, 2021

"Díganle a Ninel Siliconde que se dejé de tocar todo el tiempo sus extensiones de halloween, se las va a engrasar", "Ninel Conde cada día se parece mas al ayuwoky", son algunos de los comentarios que se leen en Twitter por el aspecto de su cara.

Ninel Conde cada día se parece mas al ayuwoky Hací que hagamos un versus Por quien votan Por ayuwoky O por ninelwoky pic.twitter.com/8BmPSpSR8H — El Patea Otakus (@fnaza4) June 17, 2021

Lyn May viendo orgullosa a Ninel Conde porque ya está a punto de superarla en cirugías: pic.twitter.com/Ip6lZ3SfYj — Marco. (@HeyMarkin) June 17, 2021

Yo después de ver xq Ninel Conde es tt pic.twitter.com/aodCnmMwz4 — αпα ρασℓα ❀ (@Equissoypao_) June 17, 2021

Yo después de ver una foto de Ninel Conde hoy en día: pic.twitter.com/K2pViOmn6G — Güero Jalisco (@guerojalisco23) June 17, 2021

Esta no es la primera vez que el rostro de Ninel Conde genera polémica, pues con frecuencia abusa del bótox e incluso de los filtros en el celular.

Con este show, en el que Ninel y Patricia Manterola participan, Sergio Mayer vuelve como productor de un proyecto en el que también se suma su esposa Issabela Camil, Samo, Kalimba, Apio Quijano y Adrián Cué.

En entrevista, Issabela se dijo emocionado porque será la primera vez que trabajará con su esposo y participará en un show que la sacará de su zona de confort.

"Nunca he trabajado con mi marido, hemos laborado en otras cosas, en campaña, pero nunca así, vamos a ver si no salimos peleados o amándonos más. Todos hemos caído en algún pecado, soy culpable de varios y como actriz me saca de mi zona de confort, pero me emociona mucho el reto de ser Gula", explicó.