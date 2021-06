Cada quien hace lo que quiere con su 'puerco': Nodal sobre tatuaje de Lupillo

Este miércoles inició la gira en México del intérprete de regional mexicano, Christian Nodal, con un concierto en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Previo a su presentación, Nodal ofreció una entrevista a los medios de comunicación donde no dudaron en preguntarle sobre el polémico tatuaje de Lupillo Rivera que se hizo en honor a Belinda y que tapó con un diseño que generó cientos de memes.

"Pues cada quien hace lo que quiera con su 'puerco', o con su cuerpo, y pues a mi me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz, y espero que el señor esté feliz", mencionó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ℂℍ ℂ ℙ ℂ (@chicapicosa2)

"Bien bajado ese balón", comentaron en el post que no tardó en recibir miles de reproducciones en poco tiempo.