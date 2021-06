El 'vergonzoso' autogol del portero del Haití, Josué Duverger, contra Canadá

Era el minuto 46 cuando Josué Duverger recibió el balón dentro de su área, intentó controlar pero el esférico tomó rumbo hacia su portería, pues se le fue entre las piernas. Después, ya cerca de la línea de gol, el guardameta intentó despejar, pero su pie izquierdo le movió la pelota y esta se metió a las redes.

Esa anotación era el 2-0 hasta ese momento. El encuentro finalizó 3-0 con victoria para Canadá sobre los haitianos y quedará marcado por esta increíble jugada que terminó en gol para los locales.

