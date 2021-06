'Tenemos semanas sin agua', reclaman al Simas Torreón

Una protesta con bloqueo vehicular por falta de agua se registró ayer por la tarde, ahora fue el turno de habitantes de colonias como La Vencedora, Compresora y Antigua Aceitera, quienes poco después del mediodía realizaron diversas acciones de reclamo público en las instalaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón.

Minutos después de las 12:20 horas, un grupo de cerca de 30 personas de los sectores mencionados llegaron hasta la sucursal matriz del Simas Torreón, ubicada en el bulevar Independencia. Con lonas y gritos trataron de bloquear el paso de los usuarios para impedir que pudieran efectuar más pagos, como medida de presión al organismo para que les proporcione agua suficiente en sus domicilios y se dejen de lado prácticas como el tandeo o la entrega del líquido con pipas.

Personal del sistema abrió entonces un acceso alternativo para dar oportunidad a que los usuarios pudieran entrar y salir del edificio, hecho que molestó a los manifestantes al interpretarlo como una señal de desinterés, lo que derivó en que determinaran cerrar entonces el paso vehicular en ambos sentidos del bulevar Independencia.

Por más de media hora los inconformes, acompañados por niños pequeños y personas de la tercera edad, realizaron una cadena humana en la rúa frente a las oficinas del Simas, lo que generó desorden vial, reclamos y altercados con los choferes, así como una movilización de parte de agentes de Tránsito, Policía Municipal y la Policía Civil Coahuila.

"Tenemos semanas sin agua, nos mandan muy poquita en las noches y no se alcanza a llenar el tinaco, luego vienen a veces las pipas y no se alcanza para toda la colonia, queremos agua ya, que salga agua de la tubería, por eso estamos molestos con este Gobierno, porque nos cansamos de pedirles eso y nos salen con sus pipas, no queremos seguir así", reclamó la señora María Rosa, habitante de la Vencedora.

ANALIZARÁN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Por su parte, personal de la gerencia técnica y de Comunicación Social del Simas Torreón mantuvieron un diálogo con los quejosos hasta que finalmente pudieron lograr el retiro del bloqueo, de forma que la protesta se trasladó al interior del organismo y sin mayores incidentes respecto a la operatividad de las cajas o la zona de atención general.

El mismo Simas Torreón informó que de esos reclamos ya se ha tomado nota al respecto, por ello se ordenará una evaluación de la red de distribución de ese sector y que pueda significar en reparaciones que reduzcan posibles fugas o bloqueos, además se podrían ajustar los horarios de tandeo; no obstante.

Se reconoció también que en general los pozos de extracción de agua potable presentan un nivel de abatimiento, lo que representa en una menor extracción y consecuente menor entrega de agua potable en diversas colonias.

Protesta

Se quejan por presunta falta de agua en Torreón.

*La manifestación se convirtió en bloqueo frente a las oficinas del Simas Torreón.

*Acudieron habitantes de colonias como Compresora, Vencedora y Antigua Aceitera, entre otras.

*Inicialmente trataron de bloquear el paso de usuarios a las oficinas de la matriz del Simas.

*El bloqueo vehicular fue de alrededor de media hora, incluso estuvieron presentes personas de la tercera edad y menores pequeños.