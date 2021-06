Busca Coca Cola mejorar su imagen

Durante una conferencia de prensa, el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo (CR7), no se abstuvo de retirar dos bebidas de Coca Cola, un gran patrocinador de la Eurocopa, con tal de mostrar su desprecio hacia el producto.

Tras lo ocurrido, Coca Cola quiso limpiar su imagen y creó el hashtag "#LaMejorCocaColaDeTodas".

Para los internautas esto solo provocó molestia, pues comentaron que la marca de refresco "provoca caries y problemas de salud". De igual manera pidieron en redes sociales no tomar refresco y mejor tomar agua.

Por esta situación, la acción de Coca Cola estuvo cerca de cotizar en 56 dólares al abrir el mercado, pero después de las declaraciones del ariete descendió a 55.21 dólares.

Hasta el momento, el jugador de la Juventus no ha dado declaraciones, aunque por tal hecho podría ser sancionado por la Unión de Federaciones Europeas de Futbol (UEFA).

Cristiano Ronaldo mostró su desacuerdo con el refresco en plena conferencia de prensa, y es que antes de iniciar la misma, el astro portugués se atrevió a quitar dos Coca-Colas que se encontraban enfrente de él.

El delantero de la Juventus tomó ambas bebidas y las alejó, para así provocar que no aparecieran a cuadro.

REMATA COMENTARIO

Posteriormente, remató con el comentario: "Agua", y mostró su botella de agua natural, para hacer énfasis en que era lo que él consumía constantemente.

A lo largo de los años, CR7 ha mostrado su desprecio por los alimentos y bebidas que se alejan de una dieta de un deportista de alto rendimiento. Incluso meses antes llegó a declarar cómo lleva este tema con su hijo: "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta y come patatas fritas, y él sabe que no me gusta".

Ahora el siguiente problema que puede enfrentar el capitán de Portugal pasa porque Coca-Cola es uno de los grandes patrocinadores de la Eurocopa y puede provocar alguna falta en el contrato entre la empresa de refrescos y el torneo.