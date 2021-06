''Rocko' es todo lo que no soy'

Markin López ha hecho varios personajes en la televisión y las plataformas, sin embargo, hay uno en especial que le encanta y ese es "Rocko".

El actor lagunero dijo en una entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón que se siente muy a gusto con ese papel que realiza en la serie Vecinos, ya que no tienen nada en común, y es que, como dicen por ahí, "polos opuestos se atraen".

López charló de sus proyectos como histrión y además dio a conocer que nunca promoverá ningún partido político, esto tras la polémica en la que se encuentran varios famoso por haber apoyado al Verde Ecologista en plena veda electoral.

´¿Cómo estás?

Muy bien, muy contento de saludar a mis paisanos gracias a este medio.

´Formas parte de Vecinos, que estrenó el pasado domingo su nueva temporada con bastante éxito. ¿Cómo te sientes con esta cálida recepción del público?

Fíjense que sí, una vez más fue lo más visto en la televisión abierta. Con todas las plataformas y la gran oferta que hay en la TV, es muy reconfortante saber que Vecinos logre tantos puntos de rating. Somos lo más visto de la empresa, para mí es un fenómeno y una sorpresa.

´Disfrutas esta trascendencia en la piel de "Rocko"; danos un preámbulo de lo que pasará con tu personaje en esta reciente entrega.

"Rocko" se ha ganado mucho el cariño de la gente, de los productores y de los escritores. Cada vez lo vemos más involucrado con los demás personajes. En esta temporada veremos que sí tiene mamá y será Lupita Sandoval quien la encarne; el próximo domingo la verán ahí con nosotros.

´¿Podrías decir que 'Rocko' te ha servido de catarsis?

"Rocko" es muy padre porque es todo lo que no soy... Bueno, un poquito flojo sí soy. Él es bien chilango y yo soy bien lagunero. Tiene un hijo y yo no. Es completamente desparpajado y cínico y eso me gusta de él. Como no me identifico con "Rocko", lo dejó ir sin frenos, y es que bien dicen por ahí que "polos opuestos se atraen".

´Se acerca el Día del Padre. ¿Te gustaría traer uno o varios hijos al mundo?

No... O, bueno, no sé. El instinto paternal no me sale, sin embargo, dicen porque ahí que "nunca digas nunca".

´Además de Lupita, se integró Édgar Vivar. ¿Cómo lo viste, cómo fue laborar a su lado?

Me ha gustado mucho trabajar con Édgar porque es alguien que, aunque no conocía, pareciera que sí, porque muchos crecimos con su trabajo. Ha sido una agasajo laborar con él; siempre anda de muy buen humor y creo que todos tenemos mucha admiración a artistas como él.

´En el primer capítulo de la nueva temporada, en el que ya debutó Vivar, la audiencia notó que la producción jugó con la vecindad del Chavo y la de Vecinos, ¿no es así?

Sí, hemos hecho eso y me pareció un detalle muy bonito. Al principio todos los "vecinos" pensamos que era Édgar Vivar, pero luego en el programa descubrimos que no, que se trataba de un personaje llamado "Hipólito Menchaca".

´¿Qué ha pasado con el personaje de "Alejandra" (Dany Perea), la pareja de "Rocko"?, ya que no se ha visto en los recientes capítulos.

Somos un elenco muy grande y además todos tenemos mucho trabajo, independientemente de Vecinos, entonces juntarnos a todos se vuelve complicado, pero tengo entendido que ya regresa y estará integrada al 100 por ciento.

´Hace unos meses la gente te vio en la telenovela Te acuerdas de mí. ¿Qué te dejó tal proyecto?

Una novela envuelta en polémica por el caso de Fátima, que fue señalada por usuarios de redes sociales debido a su apariencia física; estuvo padre que se haya despertado ese diálogo y esa conversación en cuanto a lo que vemos representado en el canal de las Estrellas.

´En la trama fungiste como el hermano del personaje de "Fátima". ¿Cómo vivió ella esa discriminación?

En el trabajo, en el set no tuvo problemas. Ella es muy disciplinada y trabajadora, todos sabíamos lo que se estaba diciendo afuera, pero en el trabajo del día a día no cambió nada. Lo que sí cambió fue la visión de la empresa hacia nosotros, ya que nos dieron el lugar de que no éramos un reparto muy común.

´¿Has sufrido discriminación?

Depende bastante de cómo uno se sienta y de cómo se toman las cosas. Siempre he sentido que si no me quedo con un personaje es porque no tengo alguna característica que en ese momento busquen los productores. Yo jamás me he sentido señalado o discriminado.

´Con el camino que llevas recorrido en la actuación, ¿puedes decir que ya estás listo para un protagónico?

Sí, estoy listo. De buscarlo, como actor no es un objetivo que tenga en mente, decir: "quiero tal protagónico". No; lo que busco son personajes padres e interesantes. En el caso de "Rocko" pues no, ni de lejos es el protagónico; sin embargo, el personaje ha ido creciendo bastante, tan es así que la gente lo identifica bastante.

´Tu paisano Raúl Méndez radica en Los Ángeles, California, donde se está abriendo camino. ¿Es también este tu objetivo?

Fíjense que sí. Recién grabé Narcos 3 y es una producción que se hizo en Los Ángeles; entonces cuando vas y te calas con esas producciones y ves que puedes estar al nivel, entonces uno dice: "sí siento que puedo", pero para eso hay que seguir trabajando bastante.

´¿Te buscaron del Partido Verde?

No, y qué bueno porque qué oso. De Torreón me andaban hablando para grabar videos de varios partidos y les dije que no. Creo que el actor, el influencer o el deportista tiene que marcar su línea con la política. Con la polarización que hay en el país no estamos en un tiempo de andar tomando partido porque la opinión de alguien conocido es importante y puede influir directamente en la gente.