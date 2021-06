Siguen movilizaciones por Brenda

Un grupo de mujeres se plantó ayer a las afueras de las instalaciones del Palacio de Justicia, donde realizaron pintas y colocaron carteles, exigiendo la reclasificación del delito que enfrenta Brenda. Por su parte, la fiscal general del Estado, Ruth Medina, informó que este viernes, tras la evaluación a la que será sometida la víctima, se podría dar esa reclasificación.

"Ella sigue vinculada por el mismo delito que puede reclasificar la tentativa de homicidio por dos vías: uno, una apelación que presenta la defensa al momento de la vinculación, cuando se resuelva puede decir 'no está ante una tentativa de homicidio sino ante unas lesiones agravadas'; y dos, que ahora que el viernes le toca la evaluación médica de las lesiones, cómo ha evolucionado, y pudiera ver una reclasificación", explicó la fiscal.

Medina detalló también que Brenda no está "prisionera en su domicilio", pues explicó que incluso podrá trabajar o continuar con sus estudios en tanto continúa el proceso. "No hablar con la víctima, ni testigos, se fijó una fianza de mil pesos, puede continuar su vida pero atendiendo un proceso judicial".

QUE SE LES CAPACITE

Las integrantes de la movilización que terminó en el Palacio de Justicia, además de que se le retiren los cargos a Brenda acreditándose legítima defensa, exigen los protocolos de la Alerta de Género, "es muy preocupante la negligencia de las autoridades, sobre todo porque la fiscal Ruth debe estar consciente que hay 16 municipios en alerta de género activa y no han aplicado los protocolos y ya se les hizo el señalamiento por parte de Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres)y por parte de Derechos Humanos que no están llevando a cabo, entonces que no nos vengan a mentir, a decir que sí hicieron su detención conforme a derecho si no están aplicando los protocolos.

También exigen una mesa de diálogo, donde den a conocer sus inconformidades, y sobre todo solicitar capacitación para los elementos policiacos, al ser los primeros respondientes. "Deben estar capacitados conforme a derecho para tener perspectiva de género para no revictimizar que fue lo que le han hecho a Brenda una y otra vez".