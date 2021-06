Urgen a implementar operativos de alcoholemia en Torreón

gjose

A las autoridades les urge implementar el alcoholímetro; no sería mejor que como sociedad hagamos nuestro papel: educar a los hijos; un individuo con educación, respetará los señalamientos de transito, el sí bebes no conduzcas, el amor a la vida propia y ajena, el sí te veo ebrio te mando en Uber, Didi o taxi; como sociedad estamos fallando y queremos culpar a una autoridad carente de valores; en donde el puesto de alcoholímetro es más un negocio que una prevención. Nos falta mucho educación vial; no ponemos direccionales, no respetamos el paso peatonal, no usamos los puentes peatonales, no hacemos prueba de manejo y así nos dan la licencia de conducir. En fin, somos y seguiremos así, mientras no haya un cambio de mentalidad, un reseteo a la mente, un seguir aprendiendo...

