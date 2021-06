La coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Torreón, Martha Esther Rodríguez Romero, consideró que todas las protestas feministas son aceptables pues hoy en día no es admisible que una mujer no pueda salir libre o sin miedo a la calle. "Es una situación muy grave, muy seria, adelante con la manifestación, yo creo que todas las manifestaciones son aceptables y pues también me uno a la misma voz, ya basta de violencia, no podemos vivir siguiendo con miedo las mujeres", señaló.

Lo anterior lo expresó en el marco de la marcha "Vivas y Sin Miedo" que realizarán este sábado 19 de junio colectivas feministas de La Laguna para exigir justicia para las víctimas de feminicidio así como atención a la Alerta de Género en la Comarca Lagunera de Durango y la activación de la misma por el lado de La Laguna de Coahuila. "Yo creo que nos estamos enfrentando a un monstruo muy grande, la violencia es algo que ha prevalecido desde cualquier época que me digas, es algo que se ha normalizado, que se ha tomado como una cultura y creo que eso es lo que necesitamos entender, que necesitamos trabajar sociedad y gobierno juntos para poder ir cambiando este tipo de situaciones", apuntó. Rodríguez Romero dijo que si no hay acciones afirmativas de gobierno y una sociedad incluida "aunque tengamos los mejores programas, aunque tengamos los mejores equipos, aunque tengamos las mejores instituciones, no va a poder ser. Este cambio es de todos, estamos hablando de que estamos peleando contra una cultura muy arraigada de machismo en México y eso es un problema de todos, no nada más del gobierno, no nada más de la sociedad, de todos", comentó. La marcha feminista del próximo sábado partirá de diversos puntos de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo y el punto de llegada de las colectivas feministas será a la altura de la estación Nazas, obra del Metrobús Laguna.