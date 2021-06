Hija mayor de Héctor Parra lo defiende

Daniela Parra, hija mayor del actor Héctor Parra, quien se encuentra detenido por cargos de supuesto abuso sexual en contra de Alexa Parra, salió a defender a su padre.

En una entrevista para el programa Venga la Alegría, la joven abogó por la inocencia de su papá, pues entre lágrimas señaló que está muy molesta con su hermana Alexa, ya que asegura que sus acusaciones son falsas.

Daniela además declaró que el histrión es víctima del tráfico de influencias y que él nunca habría sido capaz de cometer los actos que lo mantienen en el Reclusorio Oriente de la CDMX.

"Yo sé que mi papá es inocente, por eso es que me duele. ¿Por qué mi papá tiene que estar pasando esto? Cuando mi papá es el mejor papá, no sólo para mí sino para Alexa también y que Alexa venga y le tiren todo esto que le está tirando. Digo por qué, ¿qué necesidad tiene mi papá? Estaba lavando su coche y ahora resulta que está preso por algo que no hizo", dijo la joven.

Tras la detención de su papá, Daniela señaló que le tiene 'mucho' coraje a su hermana y a la madre de Alexa, la actriz Ginny Hoffman.

"Tengo mucho coraje con ella y con su madre (...) Es mi hermana y con esto, de verdad que digo: 'Esa mujer que está ahí no es mi hermana'. Yo no la conozco, mi hermana se quedó en el pasado".

Asimismo, reprobó que Sergio Mayer se involucrara en el caso, ya que fue él quien acompañó a Hoffman y Alexa a levantar la denuncia contra Héctor Parra.

"A lo largo de estos meses no existía una declaración formal por la parte acusadora y casualmente ahora el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto cuando hace un mes todavía no existían cargos en contra de Héctor Parra", expresó a través de Instagram.

La hija mayor de Parra manifestó que su padre fue detenido de forma arbitraria por cinco agentes de policía sin uniforme.

"Llegaron a su domicilio (aproximadamente a las 12:00 horas). Sin una orden de aprehensión y lo subieron a la fuerza a una camioneta blanca", agregó.

"Hoy mi papá se encuentra sujeto a una detención preventiva que no tendría razón de ser si no fuera por las mentiras conjugadas y el tráfico de influencias que al parecer se están ejerciendo en su contra", dijo sobre la situación legal de padre