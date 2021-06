Atienden a mayoría de mujeres en Centro de Justicia y Empoderamiento de Torreón por violencia doméstica

En lo que va del 2021, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Torreón ha brindado atención por primera vez a 1,201 mujeres mientras que 3,231 son subsecuentes. Estas últimas son usuarias del sistema que tienen trámites pendientes o que acuden a alguno de los servicios multidisciplinarios que se ofrecen en el centro como el acceso a educación gratuita a través de la preparatoria abierta, talleres de empoderamiento, terapias psicológicas, reflexión de grupo y acompañamiento permanente, entre otros.

Martha Esther Rodríguez Romero, coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en esta ciudad, dijo que el 60 por ciento de las mujeres que acuden por primera vez manifiestan violencia doméstica y que la generalidad de atención es de personas entre los 29 y 35 años de edad.

"Es lo más común que se presenta dentro de este Centro de Justicia. Cabe recordar que nosotros vemos cinco tipos de violencia y se clasifican dentro de lo que es la violencia psicológica, la violencia física, la sexual, la patrimonial y la económica que también son modos de manipulación a través de los bienes y recursos económicos para controlar a una mujer", declaró.

La funcionaria añadió que la mayoría de los casos que llegan al Centro ya vienen clasificados para un delito en materia penal por lo que pasan directamente a las áreas de Ministerio Público.

"Aquí lo que hacemos es que cuando lo recibe una orientadora, esa orientadora recaba toda esa información y es el criterio para establecer una ruta a tratar o un protocolo. La mayoría viene con un tema que causa una acción penal porque la violencia aunque sea psicológica, también engloba dentro de una acción penal", apuntó.

Rodríguez Romero mencionó que a comparación del año pasado que coincidió con el confinamiento por el COVID-19 y una serie de restricciones sanitarias, en este 2021 sí se ha registrado un incremento de atenciones a mujeres, aunque aclaró que la incidencia es menor a la que se reportó en 2019. "Sí se habló de un incremento muy elevado en llamadas al 911 en el 2020, pero sucedió algo muy atípico, no estaban interpuestas de manera legal ese tipo de denuncias. Sí había llamada de auxilio pero ¿qué pasaba?, que cuando llegaba la unidad (las mujeres) no querían poner denuncia, no querían acudir al Centro de Justicia, no querían tomar una acción legal. Esto se debe a muchas situaciones que en pandemia se vivieron, situación de estrés, pérdida de trabajo, niños en casa, escuela en casa, fallecimientos, todo el estrés que provocó el COVID".

Los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres brindan servicios multidisciplinarios para las mujeres en situación de violencia, sus hijos e hijas. Además, en estos lugares se debe facilitar a las mujeres el acceso inmediato a la justicia, mediante la disminución del tiempo de respuesta de las autoridades y una mayor eficacia en los procesos de procuración.

Cabe hacer mención que el área de empoderamiento del Centro de Justicia labora de 9 de la mañana 4 de la tarde de lunes a viernes mientras que los sábados hay personal de guardia de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El área de Ministerios Públicos opera las 24 horas, los 365 días del año. Los teléfonos son 871-222-6300 y 871-222-6315.