'¡Queremos agua!', claman habitantes

Habitantes de tres comunidades rurales se manifestaron en las instalaciones del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) en Matamoros para protestar por la falta de agua y exigir solución al problema que tienen desde hace 15 días.

Al grito de "Queremos agua, queremos agua...", a las 11:00 horas llegaron mujeres, hombres y niños a las oficinas del sistema operativo, portando varias pancartas con leyendas de protesta y denuncia.

Las personas fueron atendidas por el gerente técnico, Rodolfo Romero Cervantes, quien les explicó que hay un desperfecto en la noria que abastece esas comunidades.

TOMAS CLANDESTINAS

"El problema real es que hay tomas clandestinas para los nogaleros y el agua no alcanza a llegar a los ejidos La Luz, Rancho Grande y La Libertad, pero esto no es de ahora, sino que ya hace mucho tiempo que no tenemos presión y tenemos que hacer pozos afuera de nuestras casas para poder sacar agua de la red", dijo una de las manifestantes.

Indicaron que con el envío de pipas no se resuelve el problema, ya que es mucha la gente, alrededor de 7 mil personas que viven en los tres poblados y con una pipa no les alcanza, aunado al hecho que solo una vez envían una pipa y ya se olvidan.

SOLUCIÓN DEFINITIVA

"Por qué no nos dan una solución definitiva, arreglan la noria y la red de distribución para que haya agua suficiente y todos los días, porque de hecho, el recibo sí lo tenemos que pagar, pero estamos pagando un servicio que no recibimos", expuso uno de los habitantes al gerente técnico.

El representante del Simas se comprometió a darle celeridad en arreglar el desperfecto de la noria, pero les dijo que se requiere cambiar la red de distribución, ya que es de asbesto y tiene mucho tiempo, de tal manera que al poco tiempo va volver el problema de desabasto, solo que el sistema operativo no cuenta con recursos.

"Ya estamos hartos, queremos que nos den agua porque no podemos estar batallando todos los días con el mismo problema, pues tenemos que pagar porque nos lleven pipas de agua y comprar agua embotellada para beber", dijo molesta una de las quejosas.

Los ánimos se encendían por ratos y comenzaban de nueva cuenta los gritos y protestas, sobre todo de las mujeres.

Mencionaron que también los habitantes del ejido Granada, tienen el mismo problema de desabasto y es probable que ellos también vayan a protestar en las oficinas del Simas, o tomen otras acciones más radicales.

Por último, los manifestantes dijeron que cuando menos les lleven agua en pipas, pero que les alcance para todos por varios días, en tanto que arreglan la noria.