Donan árboles a ciudadanos de San Pedro

Con la finalidad de reforestar distintas áreas de San Pedro y los hogares, el Departamento de Medio Ambiente realiza la donación de arbolitos a la ciudadanía en general.

Tras entrar la temporada de siembra y plantación, el Departamento de Medio Ambiente y Parques y Jardines, iniciaron las acciones de donación de arbolitos y hasta el momento se ha obtenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía durante las jornadas que se han hecho de forma pública.

Claudio Godoy Ávila, jefe del Departamento de Medio Ambiente, explicó que se ha entregado una buena cantidad de ejemplares forestales y que estas acciones se mantienen presentes, siendo los viernes cuando se hace la donación de árboles.

Asimismo, mencionó que una vez que se hace la donación del arbolito, se establece un compromiso con la persona que lo adquiere y se le da seguimiento, ya que no solo es que se lo lleven, sino que realmente le den los cuidados que requiere para que pueda crecer, por eso se les pide dirección y teléfono de la persona que lo solicita

Señaló que aquellas personas que quieran adoptar un arbolito es necesario que se presenten a las oficinas del Departamento de Medio Ambiente, esto de lunes a jueves, en un horario de 9:00 a 15:30 horas, donde les entregarán un vale, el cual podrán canjear por uno o hasta tres arbolitos en el Vivero Municipal.

Explicó que los días de entrega son los viernes, igual en el horario de 9:00 am a 3:30 pm. Reiteró que los viernes no se les puede otorgar vale en las oficinas de Medio Ambiente, solo de lunes a jueves en el horario mencionado y aclaró que todos los solicitantes deben presentar su vale, pues de lo contrario no se les podrá donar el arbolito.