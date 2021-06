Joe Biden y Vladimir Putin evitan nueva Guerra Fría

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ve "perspectivas genuinas" de mejorar significativamente las relaciones con Rusia, mientras que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aseguró que no puede hacerse ilusiones sobre una mejora de las relaciones con EUA, pero consideró que hay "destellos de luz" luego de celebrarse la primera cumbre entre ambos mandatarios en Suiza.

En una rueda de prensa, Biden aseguró que ni él ni Putin quieren una nueva Guerra Fría. "Está claro que no es el interés de nadie", puntualizó. No obstante, advirtió que no es que hayan acordado cosas y que "de repente" vayan a funcionar.

Por ello, adelantó que los próximos meses supondrán una prueba para ver si la reunión bilateral del miércoles sirve para acercar a ambos países.

En tanto al presidente ruso, comentó que "no hubo ni puede haber ilusiones"; asimismo dijo que "nuestro encuentro transcurrió en una clave de principios, nuestras valoraciones difieren en muchos aspectos; pero desde mi punto de vista ambas partes demostraron el deseo de comprender el uno al otro y de buscar un acercamiento de las posiciones".

El encuentro, que duró más de cuatro horas, estuvo focalizado en materia de ciberseguridad y estabilidad estratégica, principalmente, así como en derechos humanos.

De acuerdo a declaraciones de Putin, se concretaron tres resultados concretos durante la cumbre, los cuales son: comenzar consultas sobre ciberseguridad, después de las acusaciones de Estados Unidos sobre ataques desde territorio ruso; el inicio de un diálogo sobre estabilidad estratégica y la vuelta de los respectivos embajadores a sus puestos de trabajo.

Tanto Putin como Biden recalcaron en ruedas de prensa por separado que la conversación no fue sencilla, pero sí franca y positiva.

"Es necesario dejar de lado todo tipo de insinuación y comenzar a trabajar a nivel de expertos en interés de Estados Unidos y de Rusia", dijo sobre la ciberseguridad. "En principio hemos llegado a un acuerdo en esto y Rusia está preparada para ello", recalcó Putin, quien además negó la implicación del Kremlin en los ciberataques dirigidos a la Unión Americana.

Cabe recalcar que Rusia y Estados Unidos iniciarán un diálogo sobre estabilidad estratégica tras la prolongación hasta 2026 del último tratado de desarme nuclear vigente entre las dos mayores potencias atómicas, el Nuevo START.

Por su parte, el presidente Biden se mostró agradecido con su homólogo y señaló que "siempre es mejor verse cara a cara"; no obstante, recalcó que le dejó claro a Putin "que no toleraríamos los intentos de violación de nuestra soberanía democrática o de desestabilización de nuestras elecciones democráticas y que responderíamos".