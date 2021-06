Rogelio Funes Mori ya puede ser convocado a la Selección

La mesa está puesta para que Rogelio Funes Mori luzca la camiseta de México.

El delantero argentino recibió ayer el permiso de la FIFA para poder representar a México, muy probablemente a partir de la Copa de Oro que se disputará el mes entrante en Estados Unidos.

La decisión también significa que Funes Mori, de 30 años, algún día podría enfrentar a su hermano gemelo Ramiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rogelio Funes Mori (@rogeliofm9)

La FIFA informó que aprobó una petición realizada por la Federación Mexicana de Futbol para que Funes Mori cambiará su elegibilidad.

El movimiento se puede realizar porque Funes Mori jugó solo un partido con la selección absoluta de Argentina en 2012 y lleva más de cinco años radicado en México.

En esa ocasión, el jugador nacido en Mendoza fue citado por Alejandro Sabella para un encuentro ante Brasil el 19 de septiembre de ese año y debutó a los 30 minutos en relevo por Hernán Barcos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rogelio Funes Mori (@rogeliofm9)

NATURALIZADO

Rogelio recibió su carta de naturalización como mexicano el lunes pasado. El segundo paso antes de ser citado por su compatriota Gerardo Martino al "Tri" recibir el aval de FIFA.

Se espera que Funes Mori sea incluido en una nómina de 60 jugadores que México está obligado a presentar antes del viernes para la Copa de Oro.

"Si la pregunta es si me gusta, la respuesta es sí me gusta. Es un jugador que lleva mucho tiempo en México, lo cual no es un dato no menor y lleva muy buenas temporadas con Monterrey con participación destacada más allá de momentos de menor o mejor rendimiento", dijo Martino el fin de semana pasado sobre Funes Mori.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rogelio Funes Mori (@rogeliofm9)

México está padeciendo de más por la ausencia de su goleador Raúl Jiménez, quien se fracturó el cráneo en diciembre pasado y no ha regresado a las canchas.

MALA RACHA

El equipo dirigido por Martino atraviesa una racha de tres encuentros sin victorias, y en dos de ellos no pudo anotar goles.

Martino ha contado con Alan Pulido (Sporting Kansas City) y a Henry Martín (América) como sus delanteros para los últimos tres partidos de la selección mexicana, pero ninguno ha podido marcar.

Incluso Martino ha probado con Hirving Lozano (Napoli) como nueve, aunque no es su puesto natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ro Loz (@hirvinglozano)

En México, como en otros países, el citar a jugadores naturalizados para la selección siempre ha suscitado polémica. El último jugador naturalizado en el "Tri" fue Christian "Chaco" Giménez, nacido en Argentina y convocado en 2013 por José Manuel de la Torre para encuentros eliminatorios rumbo al Mundial de Brasil 2014.

Martino está acostumbrado a este tipo de controversia cuando fue el seleccionador de Paraguay, llevando al Mundial de Sudáfrica 2010 a tres naturalizados: Lucas Barrios, Jonathan Santana y Néstor Ortigoza.

"Soy entrenador, quizá tengo una opinión no objetiva, pero todo jugador legalmente en posibilidad de hacerlo es considerado, ¿por qué no?", se justificó Martino. "Lo hacen selecciones importantes, muchas campeonas del mundo, me parece que no hay mucho para discutir. Pero entiendo que sea una buena fuente de polémica y hablar de esto se torna relevante".