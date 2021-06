Angélica Rascón confía en poder destronar a Mercado

ngélica Rascón se está preparando a conciencia, con toda determinación y entrega, para disputarle y quitarle el campeonato mundial supergallo WBC a Yamileth Mercado, el próximo sábado 26 en Chihuahua, Chihuahua.

Y es que la llamada "Mucuishle Sexymo" Rascón (10-0-0, 2 KO's) dijo que en cuanto recibió la información de su entrenador de Ciudad Juárez, Felipe de la Torre, de que existía la oferta para enfrentarse a "Yeimi", de inmediato la aceptó con gran alegría.

"De inmediato dijimos sí, con mucho gusto, la oportunidad me llega en el mejor momento de mi vida, no he dejado de entrenar, estoy preparándome en las montañas del estado de Washington hace 8 semanas y estoy segura de que vamos a ofrecer una guerra en el ring y yo seré la nueva campeona mundial", dijo la retadora.

Angélica dijo que conoce tanto a "Yeimi", que tiene grabado en su memoria todo lo que hace arriba del ring, sus movimientos, sus golpes, su estilo.

"He visto a Yamileth desde que debutó en el boxeo profesional, he seguido cada paso que ella da porque sabía que algún día nos íbamos a enfrentar, y sabía que iba a ser por un campeonato del mundo y en Chihuahua, como sucederá el sábado 26.

La texana de 29 años explicó que su apodo "Mucuishle Sexymo" viene del personaje principal de la película "Milion Dollar Baby y que tiene una hija, Aylín, de 10 años.

Angélica explicó que estaba en ritmo de pelea su preparación, pues estaba contemplada para pelea el 16 de julio en Texas, donde se enfrentarán Érik Morales y Marco Antonio Barrera, sin embargo, cuando le llegó la oportunidad de enfrentar a "Yeimi", la aprovechó pues sabe que su sueño de ser campeona está cerca.