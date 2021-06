Markin López rechazó petición del Cruz Azul tras trabajar en Club de Cuervos

El actor lagunero, Markin López, ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón para hablar de la nueva temporada de Vecinos, cuyo primer capítulo se estrenó el pasado domingo.

Durante la charla efectuada vía zoom, Markin habló de su amor por el Santos Laguna y aunque el equipo no logró la séptima estrella se encuentra satisfecho con lo que hicieron los jugadores.

López dijo que cuando formaba parte de la serie Club de Cuervos, le pedían que se pusiera un jersey del Cruz Azul, sin embargo, lo rechazó.

“Invitaron al ‘Zombi’ (Su personaje en Club de Cuervos) justo a un partido de Cruz Azul Vs. Santos que se hizo en la trama y me decían que me pusiera la playera azul y no quise porque yo no me pongo un jersey de otro equipo que no sea el Santos”.

