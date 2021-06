Tras exhibir favoritismo en el medio, Elvira Monsell anuncia nuevo casting

Luego de crecer por más de 30 mil seguidores en tres días, la actriz Elvira Monsell anunció en sus redes sociales que finalmente consiguió un casting para un proyecto tras varios años inactiva en el medio.

La actriz mexicana exhibió que los productores de telenovelas y películas en el país, se basan no en el talento del actor o actriz, sino en la cantidad de seguidores que tengan en la red.

"Pasa una cosa bien triste en mi medio, y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas, no importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no", mencionó en su video.

Luego, se realizó una nota sobre su material y rápidamente internautas que conocen su trayectoria la comenzaron a seguir, aumentando su base de seguidores hasta llegar a los 37 mil.

"Gracias, mil gracias a todos, pues como verán, el primer casting que voy a hacer, muchas muchas gracias, pues este es el look, espero que quede, y por favor deseenme mucha suerte, o como decimos en el medio, mucha m*erda", declaró.

