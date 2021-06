Alan Estrada pagó más de 2 millones de pesos por expedición en el Titanic

"No soy un científico, soy una persona normal que ha perseguido sus sueños, entonces esto también es un tema de decirle a la gente, los sueños se cumplen, hacer estas cosas es posible trabajándole, si esto les inspira para lograr sus metas, para mí sería precioso", expresó el actor, cantante y "youtuber" Alan Estrada, durante el anuncio de su viaje más ambicioso, al Atlántico Norte a la zona del naufragio del Titanic.

Alan explicó que la compañía OceanGate (una empresa de científicos y cineastas que se dedican a la exploración tripulada del mundo submarino) realizará este viaje, en el que menos de 50 personas civiles tendrán la oportunidad de visitar esta zona, que es considerada arqueológica, a través de cinco misiones en las que podrán participar nueve personas en cada una, él estará en la segunda que se llevará a cabo del 4 al 14 de julio.

"No somos turistas sino especialistas de misión, porque no es un viaje turístico sino una expedición real que tiene como final obtener un mapa 3D del estado actual del hundimiento, en las dos parte del barco y lo que hay alrededor, se sabe que los restos del Titanic se están deteriorando, entonces es saber cómo están ahora. También para darle la oportunidad a gente que le gusta el tema pueda bajar a verlo, porque antes sólo científicos o James Cameron, que ha bajado 33 veces, podían hacerlo y ésta es la primera vez que se abre la puerta para gente común".

Aunque serán tres inmersiones las que se realizarán en tres días, Alan sólo participará en una que tendrá una duración de ocho horas, dos serán para bajar, cuatro para explorar el naufragio y dos para regresar a la superficie, ya que se trata de una profundidad de 3 mil 800 metros.

"Nosotros participaremos activamente, en el sumergible vamos cinco personas, dos especialistas y tres especialistas de misión (civiles), tendremos acceso a unas Ipads donde tenemos acceso a las cámaras del sumergible y también tenemos una ventana, es el sumergible con la ventana de visión más grande que existe para esas profundidades, entonces podemos verlo con nuestros propios ojos, yo puedo bajar mis propias cámaras y retratar lo que voy hacer, la experiencia como persona normal haciendo una expedición de este tipo".

El youtuber explicó que el material que él recabe en este viaje será completamente suyo y no tendrá que pedir permisos o pagar alguna licencia, a menos de que se realice un descubrimiento importante, entonces esas imágenes serán exclusivamente de OceanGate.

El proceso para hacer candidato a esta viaje y que Alan realizó, fue el llenar un cuestionario que se encuentra en la página de OceanGate, de cubrir el perfil posteriormente se realiza una entrevista a través de Zoom, donde se le preguntó cuál era su actividad, porqué le interesaba formar parte de la misión y si tenía la condición física para soportar una inmersión de ocho horas, pero sobre todo si podía pagar la misión ya que tiene un costo de 125 mil dólares por persona (más de 2 millones y medio de pesos mexicanos), por lo cual tuvo que conseguir patrocinios, en este ocasión lo apoyan Corona y Citibanamex con una parte del costo, otra la parte sale de su bolsa y de las membresías que ha habilitado en su canal, donde se podrá tener material exclusivo de esta aventura.

"El hecho de poder involucrar a gente de a pie, que tiene otras profesiones, en la exploración en este caso del fondo marino o de los restos de un barco tan famoso y poder con el dinero de estas personas poder apoyar este tipo de expediciones, es un ganar, ganar para todos, además sabemos menos del fondo del mar, que lo que sabemos del espacio y creo que se pueden abrir nuevas posibilidades de viajes".

La estrella de musicales como "Hoy no me puedo levantar" y "I love Romeo y Julieta", explicó que su finalidad con este viaje y el material que piensa recabar, es hacer sentir a sus seguidores que están descendiendo a las profundidades del mar con él y visitando los restos del Titanic, ya que este es un recorrido que muy pocas personas podrán hacer.

"Dije, quisiera hacer algo con Alan X el mundo que sea inusual, y siempre he estado pensando ¿por qué quienes nos dedicamos al internet, no podemos llegar al nivel de las cosas que se hacen en las plataformas de paga? Entonces decidí arriesgarme, porque es como si estuviera poniendo un negocio, y es también una forma de agradecer a la gente que me sigue, porque coincide con los 11 años de mi canal".

Los videos de este viaje podrán verse en el canal de Alan X el mundo a partir de la otra semana, pero sólo para quienes tengan membresía, y hasta finales de julio para todos los demás suscriptores.