Denuncian falta de insulina en UMF 66 del IMSS de Torreón

Derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón denunciaron la falta de insulina de acción intermedia para el tratamiento de la diabetes.

La clínica se ubica sobre la calzada Manuel Ávila Camacho oriente en la colonia Las Carolinas y, según los quejosos, ya son varios días que acuden a la farmacia a resurtir la receta y la respuesta es que el tratamiento no se encuentra en existencia.

"Lo que pasa es que ahí no nos dan una razón, me dijeron que no había y que no sabían cuándo iba a llegar. Yo surto la receta cada mes, la última que me dieron fue hace más de 20 días y ya se me va a terminar", dijo una mujer que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.

Se trata de la insulina humana isófana empleada para la atención médica a pacientes que requieren insulina inyectable (100 UI/ml). Otro de los afectados dijo que él recibe mensualmente dos cajas de insulina y señaló que si las compra por su cuenta, gastaría alrededor de 500 pesos, recurso del que por el momento no dispone. "A mí me detectaron diabetes desde hace tres años y desde entonces estoy bajo ese tratamiento, yo considero que es importante que nos atiendan porque la insulina ayuda a prevenir complicaciones de la diabetes y en mi caso es una fuente de energía", dijo el señor.

Por su parte, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó que se daría atención a las quejas y que era probable que en el transcurso del día de ayer o este miércoles llegara a la Unidad de Medicina Familiar número 66 el tratamiento que requieren estas personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre.

La diabetes de tipo 1 (denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Mientras que la diabetes de tipo 2 (denominada anteriormente diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el organismo.

Al 5 de junio de 2021, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) ha detectado en Coahuila 5,452 nuevos casos de diabetes.

De esta cifra, 26 casos son de Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I). Se trata de 13 hombres y 13 mujeres. Mientras que el resto, que son 5,426 casos, corresponden a Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II). Son 3,163 mujeres y 2,263 hombres.

Hasta dicha fecha, en el apartado de Enfermedades No Transmisibles, el estado de Coahuila también reporta 172 casos de diabetes mellitus en el embarazo.