Santos Laguna y Pronnif presentan su curso de verano

Con la finalidad de ofrecer a niños y jóvenes coahuilenses, se retomarán en este año 2021 los Cursos de Verano trabajados en conjunto por el Club Santos Laguna, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado de Coahuila, así como el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec).

PRESENCIAL

Esta actividad se realiza por cuarto año consecutivo y retoma la modalidad presencial, luego de que el pasado verano se tuvieron que realizar diversos ajustes, con motivo de la contingencia sanitaria que presentaba altas cifras en el estado. Para ofrecer los pormenores de estos cursos y anunciarlos de manera oficial, ayer se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo, donde comparecieron María Leticia Sánchez Campos, titular de la Proniff, además de Alina Garza Herrera, directora del Inedec, así como el anfitrión, Dante Elizalde, presidente del Club Santos Laguna.

"Nos enorgullece formar parte de proyectos tan ambiciosos, tan sólidos y consolidados que le permiten a la juventud de Coahuila vivir la cultura de Santos Laguna, la filosofía de Ganar Sirviendo y el ADN Guerrero” #ModoGuerrero⚔️ pic.twitter.com/7Pr9SZEX1z — Club Santos (@ClubSantos) June 15, 2021

Los cursos iniciarán el próximo lunes 12 de julio y culminarán el viernes 6 de agosto, están dirigidos a niños y jóvenes en ambas ramas, de entre 7 y 14 años de edad, quienes recibirán instrucción deportiva y social, de lunes a viernes, en horarios de 9:00 a 14:00 horas. Se realizarán de manera simultánea en cinco sedes del estado de Coahuila: Saltillo, Monclova, Múzquiz, Nava y Torreón, con lo que se espera brindar atención a un millar de niños y jóvenes, quienes en los próximos días se podrán inscribir para formar parte de este verano deportivo.

Para inscribirse, cada niño deberá presentar una copia del acta de nacimiento, su cédula con la Clave Única de Registro de Población (CURP), un certificado médico, dos fotografías tamaño infantil y una copia de la credencial INE del padre o madre. Una de las principales novedades para los cursos de verano de este año, es que en la fecha en que finalizarán las actividades, los pequeños realizarán un recorrido por el magnífico Territorio Santos Modelo, para luego dar paso a una magna ceremonia de clausura.

MUY FELICES

"Es un día muy importante para la activación y reactivación física en este proyecto con Santos Laguna que, debido a la pandemia, el año pasado tuvo que modificarse a formato de clínicas que fueron todo un éxito, porque se impactó en las cinco regiones del estado de Coahuila, con más de dos mil niños tuvieron la oportunidad de vivir de cerca la filosofía del Club Santos Laguna. Ahora retomamos los cursos de verano en los que se podrá vivir de cerca la filosofía del club durante cuatro semanas en un curso muy integral, donde destaca lo deportivo, pero también se brindarán valores que les van a servir para sus vidas", señaló Alina Garza.

5 SEDES del estado de Coahuila, recibirán las actividades de este curso de verano.

"No bajamos la guardia en esta pandemia que aún no se ha quitado, pero seguiremos trabajando con todos los protocolos necesarios para beneficiar a mil niños, proyectando en ellos la prevención y brindándoles no solamente la activación deportiva, sino también cultural y social. Hemos logrado ya cambiar vidas de niños y jóvenes y seguimos en ello", añadió Sánchez.