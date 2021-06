Reconocen a Jackie Nava por 20 años de carrera

Jackie Nava ha convertido al ring de boxeo en una extensión de su hogar durante dos décadas de su vida. Una carrera poblada de éxitos, y en la que supo levantarse de las derrotas para llegar a los 41 años, con la mira puesta en otro campeonato mundial antes de irse de los encordados.

Nava fue reconocida ayer por el presidente de ese organismo, Mauricio Sulaimán, quien le entregó un cinturón conmemorativo. "Jackie una de las grandes boxeadoras de la historia, boxeadora legendaria, siempre poniendo en alto al boxeo, dignificando al boxeo", destacó el directivo. "Es una responsabilidad y un compromiso (ser referente)", aceptó la púgil de Tijuana, tras recibir el fajín.

"Hay muchas chicas que empiezan y que las veo con muchas dudas, yo misma no creía en mí y mis profesores y entrenadores vieron algo en mí que ni yo lo veía, fui perdiendo el miedo y el mensaje es arriesgarse, si no lo logras, no va a pasar nada", compartió la llamada 'Princesa Azteca', quien venció en marzo pasado a Karina Fernández.