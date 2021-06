Duro de cuidar 2 con Salma Hayek llega hoy a cines de La Laguna

Este 16 de junio, los cines de la Comarca Lagunera reciben la cinta Duro de cuidar 2, siendo Salma Hayek una de sus protagonistas.

La mexicana comparte créditos con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Morgan Freeman, Frank Grillo, Tom Hopper, Richard E. Grant, Gabriella Wright, Caroline Goodall, Tomi May, Bekka Bowling y Enzo Squillino Junior.

Se trata de la secuela de El otro guardaespaldas, de 2017. Esperan que su buena racha, luego de los difíciles meses de pandemia, continúe con esta historia, dirigida por Patrick Hughes.

En la trama, el guardaespaldas "Michael Bryce" (Ryan Reynolds) y el asesino a sueldo "Darius Kincaid" (Samuel L. Jackson) vuelven a la carga en una nueva misión para garantizar la paz y estabilidad en Europa.

"Bryce", aún bajo investigación y sin licencia, se encuentra disfrutando de su año sabático, cuando "Sonia Kincaid" (Salma Hayek), la impulsiva y peligrosa esposa de "Darius", reaparece para que la ayude a liberar a su marido y luchar contra un complot mundial en el que están implicados un malvado griego (Antonio Banderas) y un célebre exagente (Morgan Freeman).

La película ha recibido críticas encontradas. "Su humor ocasional se hunde en un mar de elementos típicos de comedias de acción que están anticuados desde hace décadas. Los actores merecen algo mejor y los fans también", dijo John DeFore de The Hollywood Reporter.

En tanto que Molly Freeman de Screen Rant opinó que "en general, es una comedia de acción perfectamente aceptable que equilibra bien sus dos géneros. Como su predecesora, su punto fuerte son sus estrellas" .

En los inicios de la década de los noventa, Salma apareció en varios filmes de acción, pero con el paso del tiempo se alejó del género y ahora ha vuelto a este con todo, ya que, además de Duro de cuidar 2, se le verá en Eternals, de Marvel.

"Las escenas de acción me ayudaron mucho. Quitaron algo del óxido y fueron muy útiles para lo que vino después, lo cual es Eternals", mencionó la veracruzana al sitio ComicBook.com.

En la charla, Salma de igual manera comentó que nunca imaginó que Marvel la llamara para algún proyecto por ser mexicana y por la edad que tiene (54 años).

"Nunca me pasó por la mente estar en una película de Marvel. Créanme que en un principio pensé que Marvel me había jugado una broma, y no, no fue así. Espero que las personas confíen en sí mismas y verán que podrán lograr sus sueños".

128 minutos dura la película.

