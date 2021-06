Este 18 y 19 de junio en Gómez Palacio se llevará a cabo la Brigada de Toma de Muestra Referencial o de ADN

Este 18 y 19 de junio en Gómez Palacio se estará llevando a cabo la Brigada de Toma de Muestra Referencial o de ADN a los familiares de personas desaparecidas, en la recién formada Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en la región Laguna de Durango, sin importar que se tenga o no denuncia. "Vengan a hacerse la prueba de ADN, créanme que es una gran oportunidad que podemos tener ahora para encontrar a los nuestros, no importa que no tengas denuncia, tú ven. Hay muchas personitas que están en las fosas comunes que están esperando regresar a casa", declaró Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, fundadora del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

La vocera de la agrupación que integra a más de 200 familias, 70 de ellas de La Laguna Durango, detalló que la brigada está a cargo del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) que actualmente lleva a cabo las labores de exhumación en los panteones públicos de la vecina ciudad de Torreón. El llamado es para las familias de Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, y de municipios vecinos que cuenten con una persona no localizada con o sin denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. "No te olvides que nos queda un tramo muy corto para estar en Coahuila, entonces pueden estar en cualquier parte...es la mejor oportunidad", recalcó y explicó que la toma es muy sencilla, ya que consiste en solamente un pinchazo para extraer la muestra de sangre. Ortiz agregó que para ello es importante los núcleos familiares como el papá o la mamá, si no están cualquiera de los dos, si se tiene un tío también, así como hijos varones, hijas o abuelos. "Ellos pueden dejar mejor el ADN en nuestros hijos". Para el arranque de esta campaña, se espera contar con la presencia de la fiscal general de Durango, Ruth Medina. "Ya no es necesario que vayan a la Vicefiscalía, ya van a poder tener un espacio para poder hacer una denuncia, muchas familias no lo hicieron por el temor de ir a la Vicefiscalía, ya ahora aquí será el espacio", comentó Ortiz sobre las nuevas instalaciones de la Unidad. SIN FECHA Por otra parte, la vocera de Vida dijo que aún no se tiene una fecha para iniciar con las exhumaciones en Gómez Palacio y Lerdo, así como tampoco para reiniciar con las búsquedas. Brigada Más información: La toma se realizará en las instalaciones de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en Abelardo Rodríguez 525 de la colonia 5 de Mayo en Gómez Palacio. * El horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas. * Deberán presentar CURP, credencial de elector, una fotografía de la persona desaparecida, y si tiene el número de averiguación.