Giulia Lusso, 'un duro capo italiano'

Existe una constante en la industria automotriz que es difícil de negar: o el auto se ve excepcionalmente bien, o cumple su función de manera correcta, pero pocas veces encuentras un balance de ambas cosas en un producto. No obstante, de vez en cuando, te encuentras con una propuesta que parece tenerlo todo. Un diseño sumamente atractivo, manejo soberbio y tecnología en grandes cantidades que se mezcla con el respaldo y estatus de una marca histórica y respetada.

Este es el caso del Alfa Romeo Giulia 2021, un auto que llegó a nuestras manos en la variante "Lusso". Pasar unos días con la propuesta italiana que tiene en la mira al Audi A4, BMW Serie 3 y Mercedes-Benz Clase C fue altamente grato y, por momentos, nos hizo olvidarnos de los vehículos alemanes. La iconografía en los diseños no es algo nuevo, pero pocas veces se ve tan desarrollada como en el Alfa Romeo Giulia. En la casa italiana, el trébol de cuatro hojas es casi sagrado y han buscado la manera de introducirlo en las líneas del Giulia. La prueba más clara la encontramos en la parte frontal, donde las dos tomas de aire y la parrilla forman 3 de las cuatro hojas del trébol. Este elemento frontal imprime mucha presencia en el camino, denotando que no es "cualquier" sedán de lujo.

El cuerpo de iluminación en ambos extremos parece una hoja de trébol partida a la mitad, complementando la iconografía antes mencionada, dando una apariencia única. Dos salidas de escape de gran tamaño reales, calaveras con trazos alargados y delgados y un pequeño alerón integrado a la tapa de la cajuela hacen que los ojos entrenados sepan que se trata de un sedán con ánimos de ir rápido.

Si tenemos en mente el interior de autos como el BMW Serie 3, notaremos a primera instancia el habitáculo del Alfa Romeo Giulia ligeramente "apretado". La propuesta italiana está enfocada casi en su totalidad al placer de conducir. En Alfa Romeo pusieron especial cuidado a la forma en la que el conductor se siente "envuelto" en su propia atmósfera para no alterar las sensaciones de manejo. De esta manera, el conductor tiene a su alcance elementos como la pantalla del sistema de infoentretenimiento, selector de modos de manejo DNA y una perilla que controla información del coche, radio y más.

El habitáculo se complementa con atributos como un sonido firmado por Harman Kardon con 14 bocinas y un subwoofer de 12 canales, Android Auto y Apple Carplay, controles de voz y un buen número de puertos USB repartidos en las dos filas de asientos. A diferencia de las propuestas alemanas, que son autos de lujo con ciertos tintes deportivos, el Alfa Romeo es totalmente lo contrario. Desde los primeros kilómetros te darás cuenta de que este es un auto deportivo en principio, que se complementa con el lujo.

A pesar de no ser la variante QV, el motor de 2.0 litros turbocargado con 280 caballos de fuerza y 295 lb-pie de par es más que suficiente. Aunado a este bloque encontramos una caja automática de ocho velocidades ZF que, desde nuestro punto de vista, es una de las mejores que hay en el mercado por su rapidez y precisión, especialmente bajo alta demanda. De igual manera, la distribución de peso casi perfecta del Alfa Romeo Giulia (51/49) lo hace un auto predecible cuando se lleva a altas velocidades. Su estabilidad es sobresaliente, y parte importante es el uso de la nueva suspensión trasera multibrazo.

Es tanto el compromiso con la deportividad de este modelo, que incluso en el modo de manejo más "ecológico" solo falta llevar el pedal a fondo por unos segundos para borrar cualquier comando que limite la entrega de potencia. La dirección es precisa, los neumáticos proporcionan un gran agarre al asfalto y la transmisión permite exprimir hasta la última libra de torque para ir al límite. El Alfa Romeo Giulia no es un auto de lujo con vocación deportiva, es un auto deportivo que, entre otras cosas, presume una gran cantidad de lujo. Sentimos que el modo de manejo más deportivo debería permitirte desconectar asistentes de tracción para divertirte en las curvas, pero no es posible rodar sin estos puestos.

No cabe duda que los italianos saben cómo desarrollar un sedán que brinde una sensación de manejo sobresaliente, por arriba de muchos productos alemanes o estadounidenses de prestaciones similares. Si tienes 1 millón 205 mil pesos en tu cuenta bancaria, y estás buscando un sedán de una marca de lujo, tendrás que analizar dos factores. ¿Buscas comodidad y espacio? Definitivamente deberías de voltear a ver las opciones que ofrecen las firmas de Alemania.

No obstante, si lo que buscas es una propuesta que brinde más emociones al volante, el Alfa Romeo Giulia es para ti. Puede que BMW, Audi y Mercedes-Benz sean mucho más refinados, pero no ofrecen las mismas sensaciones de manejo. El Giulia es un auto pensado para los que aman atacar curvas a toda velocidad y llevar el contador de revoluciones al límite pero quieren hacer sus trayectos diarios al trabajo con mucho estilo y exclusividad.