Piden vecinos del Campestre en Gómez Palacio solución definitiva a problemática de agua con arena

Vecinos de seis colonias del sector Campestre en Gómez Palacio lanzaron un llamado a las autoridades municipales y al Sideapa a que se les mantenga informados sobre la situación de abasto de agua a fin de prevenirse y evitar daños en los aparatos del hogar. Han reportado la constante presencia de agua con arena, situación que se solucionó, pero no confían en que sea duradera.

Fue apenas el pasado lunes que el titular del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), Héctor Manuel Torres Leyón, pidió a los vecinos del sector, atendidos con el pozo 6, que tuvieran paciencia ante los problemas que se presentaban por el abastecimiento debido a los constantes apagones.

Sin embargo, vecinos como Carlos Burciaga, comentaron que hace más de una semana estuvieron sin una gota de agua, situación de la que jamás se les informó sobre lo que estaba pasando.

"Enfrentamos una situación bastante drástica dado que las colonias Las Rosas, El Campestre, Villa Campestre, Valle, Privada y Rincón Campestre nos dejaron sin agua sin avisar durante cuatro días, hace más de una semana. El problema fue que nos empezaron a surtir agua y venía totalmente chocolatosa, parecía más bien lodo completo el líquido que nos estuvieron surtiendo. Eso afecta en mucho a cisternas, tinacos, aparatos de aire, lavadoras, y no poder siquiera lavarnos los dientes", dijo.

La problemática fue atendida apenas ayer antes del mediodía, al salir agua transparente y no como lodo. "Ahora que se presenten las lluvias,. el problema regresará. El problema es que no avisan, no informan, porque podemos prever esas circunstancias y sobre todo normar el uso del agua que tenemos en los depósitos, los que tienen tinaco no tienen agua", dijo don Carlos.

"Sin avisarnos nos mandaron agua con lodo y aceite a nuestras casas, se echó a perder la ropa, lavadoras, aparatos de aire, cisternas y más", dijo Jorge Emilio y por eso exigen una solución definitiva a este problema.

Además, se suman los robos constantes y la falta de rondines de vigilancia. Los vecinos recordaron que fue antes de la pandemia que los robos en las viviendas aumentaron y la situación se mantiene, solo que ahora, las patrullas no dan sus rondines como lo hacían anteriormente.