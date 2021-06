Elenco de El diablo viste a la moda se reúne 15 años después de su estreno

En la plática del reencuentro, convocada por la revista Entertainment Weekly, los actores señalaron que “Nate”, el personaje interpretado por Adrian Grenier, es el verdadero villano de la historia.

Cabe recordar que Grenier interpreta a un chef que deja a “Andy” (Hathaway) porque siente que ella está muy enfocada en su trabajo.

Grenier reconoció que no se dio cuenta que su personaje no era tan bueno como él pensaba durante el rodaje de la producción, que se estrenó en 2006.

“Debo admitir que no vi algunas de las sutilezas y los matices de este personaje y lo que representaba en la película hasta que la sabiduría de las masas se puso en línea y comenzó a presionar contra el personaje. No se me había ocurrido hasta que empecé a pensar realmente en ello, y tal vez fue porque yo era tan inmaduro como ‘Nate’ en ese momento”, reflexionó.

