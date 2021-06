Aseguran que Mauricio Ochmann puso ‘el ojo' en Paulina Burrola aún casado

Luego de que Maruicio Ochmann compartiera feliz la nueva relación que mantiene con la modelo e influencer Paulina Burrola, sus fans no dudaron en comenzar a especular sobre el tiempo que llevan de conocerse.

En redes sociales comenzó a circular una teoría de la 'novia tóxica', en la que se exhibe al actor dando like a un post de la sonorense desde el 2019, cuando aún estaba casado con Aislinn Derbez.

"Mau le dio like a la morrita el 12 de septiembre del 2019, ¿Por queeeeeeee? Se divorcio a principios del 2020.

De seguro y si la Aislin le preguntaba ¿y ese like? el diría "solooo es un likeee" pero nel amiga noooooo esto es el claro ejemplo de por qué nos cag* los likes, me encanta y reacciones en historia luego terminan con la nada que ver", escribieron en el viral post.

Más de 46 internautas compartieron la publicación y reaccionaron en la sección de comentarios, apoyando a las chicas 'tóxicas' que reclaman a sus parejas por los likes a otras mujeres en las redes.

Sin embargo, también hubo quienes criticaron a la persona que 'comenzó el rumor', pues se normalizan las relaciones tóxicas y la desconfianza entre parejas.

"Normalizan ser tóxicas como si fuera un gran logro, para que cuidar a quien tienes a tu lado, si no te da seguridad y le tienes que estar revisando los likes, mándalo a la vrg y si después de revisarlos no tiene nada, mándalo a la vrg también porque tú no estás lista para una relación, y le vas a joder la cabeza al morro, pienses en sus hnitos o futuros hijos, sobrinos, que horror pensar que le pueda tocar alguna niña con ese nivel de chaquetas mentales, no es normal", escribió una internauta.