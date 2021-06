Obtén el bronceado perfecto con café

Para broncearse lo que comúnmente se realiza es colocarse un poco de bronceador y exponerse al sol o acudir a centros especializados en el bronceado.

¿Qué pensarías si te dijeran que puedes broncearte con café? sí, es una técnica que ya tiene algunos años y es utilizada por algunas personas.

El café tostado aparte de su rico aroma cuenta con un fuerte color que puede ser un bronceador natural para la piel, de acuerdo con la empresa Maq Caffé.

Puedes realizar tu propio bronceador en casa y no sufrir más por ir a la playa y no lograr el color canela que tanto has buscado.

Lo único que vas a necesitar será:

4 tz de aceite hidratante

½ tz de sal

10 gr de café molido

1 cda de vainilla

Deberás mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa para que puedas aplicarla directamente en las zonas que desees broncear.

Solo es cuestión de dejar actuar tu mezcla mínimo una hora y pasado el tiempo enjuaga tu cuerpo con agua tibia, además de un color espectacular, podrás gozar de una piel mucho más suave por las propiedades que aporta el ingrediente principal (café).