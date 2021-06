Sorprenden diferencias de Kylie Jenner en Instagram y en 'vida real'

A pocos días del final definitivo del reality, Keeping Up With The Kardashians, múltiples reacciones se han generado en las redes sociales sobre el cambio físico de las integrantes.

Este fin de semana luego del estreno de uno de los últimos capítulos, llamó la atención a los internautas las diferencias en el rostro de Kylie Jenner a comparación de lo que comparte en sus redes. A través de TikTok se compilaron algunas evidencias de que la influencer realiza ediciones en sus imágenes cada que publica contenido nuevo. @fakecelebfaces Último episódio de KUWTK! Ela é linda, ângulos e iluminação ajuda bastante! ##socialmidiaisfake ##fakebeauty ##photoshop ##fakeinstagram ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod Algunos de los comentarios en el post de la plataforma la defendieron, asegurando que se trató de una subida de peso que vivió cuando se llevaban a cabo las grabaciones de la última temporada. Sin embargo, esta no es la primera vez que exponen a algún miembro de la familia Kardashian-Jenner por alteraciones corporales para las redes sociales. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste