No importa si eres actriz o no, lo que importa es cuantos seguidores tengas: Elvira Monsell

La actriz mexicana Elvira Monsell expuso al medio del espectáculo el pasado lunes por la tarde, al revelar a través de un video en Instagram que no ha regresado a trabajar porque en su rubro se basan en la cantidad de seguidores que tenga en redes sociales.

"Pasa una cosa bien triste en mi medio, y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas, no importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no", mencionó.

Además recalcó su carrera como actriz que la ha caracterizado a lo largo de las últimas décadas.

"La verdad esto de las redes sociales a mi no se me da, entonces espero algún día haya un productor al que le interese que yo trabaje porque tengo 46 años de carrera y no porque tengo los 4 mil y pico de seguidores y no los 100 mil que ellos piden", agregó.

Más tarde, le agradeció al periodista Alex Caffie sobre el video que publicó y tomó el tiempo para aclarar que a ella directamente no le han rechazado trabajos por su cantidad de seguidores, sino que sus amigos productores le confirmaron que es una medida que toman en cuenta en los nuevos proyectos.

"Sé que existe, sé que está pasando y es muy triste", mencionó.

Al volverse virales sus declaraciones, en menos de 24 horas de haber compartido su postura, su cuenta de Instagram subió de 5 mil seguidores a cerca de 30 mil.