Revela EUA plan nacional para frenar amenaza del 'terrorismo doméstico'

El fiscal general de EUA, Merrick Garland, alertó este martes de que el número de investigaciones sobre "terrorismo doméstico" ha aumentado "significativamente" este año, y apuntó al supremacismo blanco y las milicias antigubernamentales como los mayores riesgos actuales.

En su discurso, Garland presentó una nueva estrategia nacional para combatir el terrorismo doméstico en EUA, que incluye más recursos y la contratación de más agentes y funcionarios en el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.

"El número de investigaciones abiertas por el FBI sobre terrorismo doméstico ha aumentado significativamente este año", recalcó en su intervención en la sede del Departamento de Justicia.

Garland remarcó que actualmente el "mayor riesgo" proviene de grupos violentos alentados por "motivos raciales o ideológicos".

No obstante, precisó que las autoridades se centran "en la violencia, no en la ideología", ya que en EUA "no se investiga a la gente por sus creencias".

El fiscal general citó como ejemplo el asalto el pasado 6 de enero al Capitolio en Washington por parte de una turba de seguidores del expresidente Donald Trump, que dejó cinco personas muertas, cuando el Congreso cumplía con el deber de certificar el resultado de las elecciones de noviembre, en las que se impuso el demócrata Joe Biden.

Hasta el momento, las autoridades federales han realizado más de 480 detenciones, algo que, según Garland, demuestra la "gravedad" con la que su departamento se toma "el asalto a uno de los pilares de nuestra sistema democrático, la transferencia pacífica del poder".

"En una verdadera democracia -subrayó- la violencia no puede ser un modo para buscar el cambio político o social".

El plan del Gobierno de Biden ofrece un "marco nacional" para que las diferentes autoridades locales, estatales y federales "compartan información sobre terrorismo doméstico", colaboren en "la prevención del reclutamiento y la movilización a la violencia" de estos grupos y "confronten a los colaboradores a largo plazo del terrorismo doméstico".