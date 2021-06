Luego de enterarse que se le otorgó arraigo domiciliario al menor señalado como autor intelectual del feminicidio, Rocío Ramos, madre de Ilse Ivonne, dijo que están inconformes con la forma en que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) están llevando el caso de su hija.

"No es justo que él este en su casa muy a gusto. ¡Quiero justicia para mi hija Ilse Ivonne!", dijo Rocío.

Externó que además, hasta ahora desconocen la forma en la que Ilse Ivonne murió, pues en la FGEC no les han dicho nada; incluso, no tuvo oportunidad de ver las condiciones en las que estaba el cuerpo porque sellaron el ataúd, pues les dijeron que lo tenían que hacer por el grado de putrefacción que presentaba.

"Cuando fuimos a identificarla, mi hija la mayor me dijo que era su ropa y el papá también la vio… no estoy segura pero creo que nomás le enseñaron fotos, pero yo no vi nada. Unos dicen que el cuerpo estaba completo y otros que no, y es que hasta ahorita no nos han dicho nada, apenas mañana (hoy) nos van a dar los papeles, creo que el acta de defunción".

La mujer insiste en que está "muy raro" que se este culpando únicamente al menor y al empleado, pues hay detalles "que no van".

Además, le han dicho que el menor puede salir en poco tiempo, pero insisten en que necesitan de alguien que los asesore y que le ayude llegar al fondo, pues incluso no aparece el celular de Ivonne y afirmó que apenas fue a "poner la denuncia".

"Se han dicho muchas cosas pero yo necesito saber qué pasó, no se encontró el celular y nosotros quisiéramos que alguien nos ayude para ver si lo pueden localizar para saber con quien se mensajeó".

La señora comentó que Ilse Ivonne trabajaba con el matrimonio y reconoce que había ocasiones en que tenían diferencias, pues ambos tenían un carácter "difícil" y ella tampoco se dejaba. "Ella nunca me dijo que le faltaran al respeto porque también andan diciendo que estaba embarazada y eso no es cierto".

Afirmó que luego de que dejó de ir a trabajar al expendio había quedado con su hermana mayor, que su esposo también tienen un negocio de venta de bebidas alcohólicas, empezar a trabajar con ellos a partir del sábado, pero le cortaron la vida.

Por último, Rocío insiste en que necesita que en la FGEC le aclaren muchas interrogantes, pues todo está muy raro y se le está beneficiando a la familia del presunto feminicida.

"Me acuerdo de mija y todavía no lo creo que este muerta, a veces le preguntó qué fue lo que le pasó… que me de un señal para saberlo".