Ninel impacta con su 'nuevo' rostro

ríticas al por mayor, comentarios sumamente despectivos y comparaciones fue lo que se llevó Ninel Conde al reaparecer en la televisión mexicana.

Junto a Patricia Manterola, el "Bombón Asesino" acudió al programa "Hoy" para promover su obra musical "Sie7e", donde mostró un rostro diferente, todo un cambio radical que generó comentarios en las redes sociales.

"Se dañó la cara", "Cada vez más parecida a Lyn May", "Ninel se parecerá mucho a La Tigresa de viejita", "Ninel, cada vez más deformada y estirada", "Ninel, te destrozaste la cara", fueron algunos de los mensajes que dejaron en las redes del programa.

En días pasados, la cantante compartió en su Instagram una foto en la que revela cómo lucía en su juventud, lo cual hizo más notorio los cambios que ha tenido en su cara, muchos de ellos por someterse a distintos "arreglitos" y tratamientos estéticos.

Es así que a su regreso a Televisa, dejó en claro que ya no es esa jovenzuela que llegó a la televisora hace algunas décadas y que los años y las cirugías no pasan en vano, al punto que ya le dicen "la hermana de Lyn May".