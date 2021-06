Concentra Torreón 48 % de OSC en Coahuila

A pesar de que 1 de cada 10 torreonenses participa en una Organización de la Sociedad Civil (OSC), este municipio concentra el 48 por ciento de todas las OSC que están registradas en el estado de Coahuila.

El coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), Luis Medina, dijo que existen 425 organizaciones de la sociedad civil en Torreón, lo que equivale a que existe una por cada 1,696 habitantes. En Coahuila son 885 las registradas.

Explicó que el 47.8% se dedican a fomento educativo; 42.8%, a la asistencia social; 24%, al desarrollo comunitario; 21.9%, atención de la salud; 20.2%, economía popular; 18.4%, derechos humanos; 17.9%, equidad de género; 15.3%, alimentación popular; 14.8%, atención a discapacitados; 13.2%, protección del ambiente; 12.2%, asistencia jurídica; 11.8%, participación ciudadana; 11.3%, fortalecimiento de las OSC; 10.1%, seguridad ciudadana; 7.8%, promoción del deporte; 6.4%, comunidades indígenas; 3.3%, otras; y 2.8%, protección civil.

Medina señaló que el objetivo del análisis es que la gente comprenda que la participación ciudadana no se limita solamente a ir a votar el día de las elecciones, sino que incorporen las diferentes asociaciones civiles y grupos que buscan mejorar ciertos aspectos de la vida cotidiana. Refirió que, en la última Encuesta de Percepción realizada por el CCI, se preguntó a la gente si participaban en alguna organización, lo que solamente 1 de cada 10 confirmó. Al cuestionar por qué no lo hacían, la mayoría respondió que no tenía tiempo o no le interesaba.

"A pesar de que en la Encuesta de Percepción nos mencionan que poca gente participa, la realidad es que esa poca participación es fuerte, es sólida, por lo que hay una concentración fuerte en relación a otras regiones del estado", comentó, "otro dato es que, en los últimos cuatro años, se incorporaron 36 nuevas organizaciones de la sociedad civil a este registro que tiene el Gobierno federal, que también es muy positivo".

Medina recordó que han existido recortes presupuestales en los apoyos que recibían las OSC, sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que más torreonenses se agrupen, busquen un objetivo común y echen a andar este mecanismo de participación ciudadana, que es de los más importantes que podemos tener en el país.

El investigador dijo que en Gómez Palacio hay 232 OSC, una por cada 1,607 habitantes, mientras que en Lerdo son 59, una por cada 2,768 habitantes, por lo que es la que menos actividad tiene en sociedad civil. Indicó que en Durango hay 1,183 OSC, pero la mayoría se centran en la capital y tienen un financiamiento meramente gubernamental.