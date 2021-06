Baja disponibilidad de diesel DUBA

Las principales asociaciones de transporte de carga y pasaje en el país informaron que la disponibilidad de diésel de Ultra bajo Azufre (DUBA) disminuyó a partir de 2018, ante el incumplimiento por parte de Pemex de suministrar este combustible limpio en todo el país.

De acuerdo con un muestreo en 380 estaciones de gasolina en el país, solo 72% de ellas cuentan con DUBA, cuando en 2018 el porcentaje de estaciones de carga con este combustible era de 81%.

La NOM 016 de la Comisión Reguladora de Energía señala que desde enero de 2019, Pemex debería tener disponible DUBA en todas las estaciones en el país. Algo que se estima que ocurrirá hasta 2025.

"Los resultados son francamente desalentadores. Estamos en un claro retroceso con la disminución de la disponibilidad de DUBA en el país.

"En 2021, sólo obtuvimos presencia de DUBA en 72.6% de las estaciones de servicio", dijo Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en conferencia de prensa.

El muestreo sobre la disponibilidad del DUBA encontró que existen estaciones que cuentan con el combustible, pero la gran mayoría no cumple con la señalética oficial, por lo que los transportistas no pueden identificar cuáles estaciones de carga cuentan con el combustible.

Ante esta situación, las cámaras y asociaciones de transporte como la ANPACT, AMDA, AMIA, ANTP, AMTM, Canacar, Canacintra, CANAPAT y Conatram; así como la Concamin, Coparmex e INA, hicieron una llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que retrase la entrada en operación de la NOM 044.

La NOM 044 establece que a partir de enero de 2022 solo se podrán comercializar vehículos pesados con tecnología Euro VI y EPA 10, los cuales requieren DUBA para poder operar en óptimas condiciones.

"Sin combustible no hay tecnología que funcione. No se puede obligar a renovar flota exclusivamente con la tecnología Euro VI o EPA 10 para la cual no hay combustible en todo el país", dijo Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de ANPACT.

Elizalde destacó que desde julio de 2019 a la fecha, se han renovado más de 50 mil unidades con tecnología Euro V y EPA 07, la vigente hasta el momento, por lo que obligar a los transportistas a cambiar a tecnología Euro VI y EPA 10, sin el combustible adecuado, podría frenar las inversiones para renovar la flota de transporte y carga.