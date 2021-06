Para asesino pide mamá

CASTIGO

Rocío Ramos, madre de Ilse Ivonne, la menor de 16 años de edad que fue encontrada muerta en una bolsa negra en días pasados en Matamoros, dijo que está inconforme con la forma en que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), están llevando el caso de su hija tras conocer que se le otorgó el arraigo domiciliario al presunto feminicida.

"No es justo que él esté en su casa, muy a gusto. ¡Quiero justicia para mi hija!", Dijo además que hasta el momento desconoce la forma en que murió Ilse Ivonne pues la FGE no le ha informado nada sobre los resultados de la necropsia practicada a la víctima, incluso, no tuvo oportunidad de ver las condiciones en que estaba el cuerpo, ya que las autoridades sellaron el ataúd debido presuntamente al grado de putrefacción que presentaba.

"Cuando fuimos a identificarla, mi hija la mayor me dijo que era su ropa y el papá también la vio, no estoy segura, pero creo que nomás le enseñaron fotos, pero yo no vi nada, unos dicen que el cuerpo estaba completo y otros que no, hasta ahorita no nos han dicho nada, apenas mañana (hoy) nos van a dar los papeles, creo que el acta de defunción".

Insiste en que está "muy raro" que se esté culpando únicamente al menor y al empleado de su familia pues hay detalles "que no van", pues además le han dicho que el menor puede salir en poco tiempo.

Rocío insiste en que necesita que la FGE le aclare muchas interrogantes, "pues todo está muy raro y es evidente que se les está beneficiando a los padres y al menor".

